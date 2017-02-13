Сбербанк выступает стратегическим партнёром Всероссийской физико-математической контрольной

Сбербанк стал стратегическим партнёром Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!»

«Сегодня чрезвычайно востребованы специалисты с навыками по работе с данными и программированию. Если не содействовать повышению качества IT-образования сегодня, то в будущем мы столкнёмся с еще большим дефицитом на рынке труда. Математика и физика являются основами этих специальностей, поэтому мы ценим сотрудничество с Всероссийской контрольной», — отметил Андрей Бурилов, директор департамента развития аналитических решений и системных сервисов компании «Сбербанк-Технологии».

«Выходи решать!» — проект МФТИ. Контрольная, которая пройдёт 12 февраля, состоит из 15 задач по трём дисциплинам: математике, физике и информатике. Принять участие в ней можно как на очной площадке, так и онлайн. Сайт проекта — http://kontrolnaya.mipt.ru/.

В 2014 году «Сбербанк-Технологии» на базе МФТИ открыл кафедру для будущих IT-специалистов в банковской сфере. Студенты получают, в том числе знания о теории управления бизнес-процессами, моделях управления финансовыми и рыночными рисками.

— крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.