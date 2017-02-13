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Работник ИНК выиграл VIP-забег «Лыжни России»

Сергей Лебедев, механик цеха подготовки и транспортировки газа (ЦПТГ) комплекса приема хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (КПХиО СУГ) ООО «ИНК», одержал победу в забеге на 2017 метров Всероссийской гонки «Лыжня России», прошедшей 11 февраля на берегу Иркутского водохранилища.

Фото: ИНК

От ИНК на трассу в этот день вышли 14 лыжников, включая детей сотрудников – солнечная, безветренная погода благоволила спортсменам всех возрастов.

В этом году в спортивном празднике приняло участие рекордное число лыжников - более 13 тысяч человек в возрасте от 3 до 90 лет. Они соревновались на трех традиционных дистанциях: пять километров для юношей и девушек до 18 лет, десять километров для мужчин и женщин и VIP-забег на 2017 метров.

На короткой дистанции Иркутская нефтяная компания одерживает победу второй год подряд, сообщает пресс-служба ИНК. В 2016 году первой финишировала Мария Горбатская, ведущий инженер-сметчик планово-экономического отдела Службы Заказчика по обустройству месторождений ООО "ИНК".