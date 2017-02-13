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Сельхозкооператив в Иркутской области задолжал 660 тыс. рублей за поставку дизельного топлива

Фото: fedpress.ru

Судебные приставы отдела судебных приставов по Заларинскому, Аларскому, Балаганскому и Нукутскому районам УФССП России по Иркутской области наложили арест на имущество сельскохозяйственного производственного кооператива.

Предприятие не смогло вовремя рассчитаться с организацией за поставку дизельного топлива. Сумма задолженности составила 660 тыс. рублей.

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил требования взыскателя.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав предупредил должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и наложил арест на 60 тонн продовольственного зерна.

Должник воспользовался правом самостоятельной реализации в соответствии с действующим законодательством. Вырученные от продажи пшеницы 300 тыс. рублей были внесены на депозитный счет отдела судебных приставов и перечислены взыскателю в счет частичного погашения задолженности.

Оставшуюся сумму долга директор кооператива оплатил наличными в отделе судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.