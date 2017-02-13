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Началось строительство дома культуры в п. Железнодорожный Иркутской области

Фото: irkobl.ru

Для дома культуры в посёлке Железнодорожный Усольского района, уже готов фундамент, строители приступают к сооружению фундаментных балок и монолитных рам, которые являются несущей основой будущего здания. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Строительство Дома культуры на 250 мест началось в конце 2016 года. Заказчик – администрация Усольского района – разработала необходимую проектно-сметную документацию, которая прошла государственную экспертизу на достоверность сметной стоимости, определен подрядчик – ООО «КапиталСтрой». В установленные сроки было получено разрешение на строительство здания и проведены работы по устройству котлована. Специалисты министерства культуры и архивов Иркутской области выявили и устранили недоработки, которые могли повлечь отставание в процессе строительства. В частности, решен вопрос обеспечения площадки электроэнергией, разработан и утвержден график выполнения строительно-монтажных работ.

Строительство Дома культуры идёт в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и финансируется из средств областного и местного бюджетов. В новом учреждении культуры будут сцена с световым и звуковым оборудованием, зрительный и спортивный залы, кружковые и служебно-бытовые помещения, а также пассажирский лифт для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на второй этаж.

Дома культуры в посёлке Железнодорожном нет уже много лет – старый сгорел в 90-е годы и восстановлен не был. Сейчас в населённом пункте проживает около 3 000 человек. В пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сообщают, что в новом здании будут работать 10 коллективов, в том числе вокальные, хореографические и театральные.