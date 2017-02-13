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Курсы валют в Иркутске: 13 февраля лучший курс продажи доллара составил 58,64 руб., евро - 62,34 руб

13 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55,97-58,26 рубля за доллар, курс продажи составил 58,64-62,1 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 59 коп. и составил 58,26 рубль. Такой курс покупки предложил СКБ-Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 49 коп. и составил 58,64 руб. По такому курсу доллар продает СКБ-Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 59,5-62 рубля за евро, курс продажи составил 62,34-66,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 66 коп. и составил 62 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 74 коп. и составил 62,34 руб. Такой курс евро продажи предложили СКБ-Банк и ФИНАМ.