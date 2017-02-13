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Курсы валют в Ангарске: 13 февраля минимальный курс продажи доллара составил 58,65 руб., евро - 62,4 руб

13 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 55,97-58,3 рубля за доллар, курс продажи составил 58,65-61 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 52 коп. и составил 58,3 рубль. Такой курс покупки предложили ИТ Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 48 коп. и составил 58,65 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 59,56-62 рубля за евро, курс продажи составил 62,4-65 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 65 коп. и составил 62 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 68 коп. и составил 62,4 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.