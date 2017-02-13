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Около 2 млрд рублей выделят на капремонт объектов социальной сферы из бюджета Иркутской области в 2017 году

На капитальный ремонт объектов социальной сферы государственной собственности из бюджета Иркутской области будет направлено дополнительно около 400 млн рублей в 2017 году. Таким образом, на эти цели планируется заложить почти один миллиард рублей.

В 2015 году на эти цели из региональной казны было выделено 96,5 млн рублей, в 2016 – около 163,6 млн рублей. Кроме того, до 872,3 млн рублей будет увеличено финансирование капремонтов соцобъектов муниципальной собственности.

Кроме того, на завершение строительства Аларской и Боханской центральных районных больниц будет выделено дополнительно около 530 млн рублей. Уточнения областного бюджета будут рассмотрены на мартовской сессии Законодательного собрания региона.

Напомним,медицинские учреждения в УОБО начинали строить еще при автономии, с 2006 года объекты вошли в Указ Президента при объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2016 году по поручению Сергея Левченко было завершено строительство второй очереди больницы в Баяндаевском районе, первой очереди двух ЦРБ в Аларском и Боханском районах. Теперь объекты планируется завершить и сдать в эксплуатацию.