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Иркутский район прирастает мигрантами и новорожденными

Фото: livejournal.com

На расширенном совещании при Мэре района начальник отдела государственной статистики в г. Иркутске Наталья Шереметьева предоставила итоговую годовую информацию по Иркутскому району.

Наталья рассказала, что в районе продолжается естественный прирост населения: в 2016 году родилось 1809 человек, умерло – 968, что меньше на 841 человека.

На постоянное место жительства в Иркутский район прибыло 10015 человек, выбыло 3682. Миграционный прирост населения составил 6333 человека, в т.ч. в рабочих поселках – 3209 человек, сельских населенных пунктах – 3124 человека. По сравнению с 2015 годом число прибывших увеличилось на 2356 человек (на 30,8%), выбывших – на 423 (13%), миграционный прирост увеличился на 43,9%, сообщается на официальном сайте Иркутского районного МО.