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В Иркутской области директор ООО «ВАВ», присвоивший четыре артезианских источника, помещен под домашний арест

Тайшетский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «ВАВ», обвиняемого в в особо крупном мошенничестве, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Напомним, уголовное дело было возбуждено 4 сентября 2016 г. по материалам проверки, проведенной Тайшетской межрайонной прокуратурой совместно с межрайонным отделом по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе которой были выявлены факты незаконного перехода 4 муниципальных артезианских скважин г. Тайшета в собственность ООО «ВАВ».

Как сообщалось ранее, мера пресечения в виде заключения под стражу по этому делу была избрана в отношении мэра Тайшетского района, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле Тайшетского межрайонного прокурора.