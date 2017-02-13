Новости

Жители Иркутской области переходят на автоплатежи

В прошлом году жители Иркутской области провели через Сбербанк более 40 миллионов платежей за сотовую связь. При этом почти четверть операций совершено с помощью автоплатежа.

- Автоплатеж за сотовую связь – современный и удобный сервис, который позволяет автоматически пополнять баланс мобильного телефона со счета банковской карты, - комментирует начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова. – Услуга предоставляется бесплатно и, что очень важно, платежи легко контролировать – по каждой операции осуществляется SMS-информирование на телефон владельца.

Подключить автоплатеж можно с помощью устройств самообслуживания, а также через интернет-банк «Сбербанк Онлайн». Помимо пополнения баланса за сотовую связь, сервис доступен для платежей ЖКХ, телекоммуникационных услуг, оплаты детских садов, для гашения кредитов в других банках, оплаты общежития, для автоматических платежей за штрафы ГИБДД.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.