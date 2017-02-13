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В Приангарье суд впервые приговорил нетрезвого водителя к реальному лишению свободы (видео)

Усольский городской суд вынес приговор 21-летнему нарушителю правил дорожного движения, который, начиная с 2013 года, регулярно попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции за различные правонарушения.

Мужчина 32 раза привлекался к ответственности. Из них 13 раз за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Пять раз он подвергался административному аресту за такие грубые нарушения, стал фигурантом 7 уголовных дел, возбуждённых по фактам повторных правонарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом состоянии. В январе 2017 года его дважды задерживали пьяным за рулём инспекторы ДПС.

Накануне по решению суда молодой человек был приговорён к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Судебный приговор, связанный с реальным лишением свободы за подобную провинность, выносится в Приангарье впервые.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что только за минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 153 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения, 8 из них повторно. Всего же с начала года по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено 243 уголовных дела.



Видео: 38.мвд.рф