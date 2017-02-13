Новости

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» получат до 20% бонусами за покупку подарков к праздникам

Участники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» получат повышенные бонусы при покупке подарков ко Дню св. Валентина, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

В период с 10 февраля по 10 марта 2017 года, совершая покупки по карте Сбербанка в магазинах-партнёрах, участники программы «Спасибо от Сбербанка» могут существенно пополнить свой бонусный счёт. В числе партнёров, начисляющих дополнительные бонусы в период акции, — сеть кинотеатров «КИНОМАКС» (10%), доставка цветов AMF.RU (15%), интернет-магазин «ЛитРес» (15%), декоративная косметика DIVAGE make up studio (15%), «Русский АвтоМотоКлуб» (20%), туроператор TEZ TOUR (6%), онлайн-издательство ЭКСМО (15%), сеть магазинов «Посуда-Центр» (до 5,5 %) и BAON (6%), а также рестораны БУРГЕР КИНГ (15%).

Помимо повышенных бонусов, держатели карт Сбербанка могут приобретать подарки родным и близким со скидкой до 99 % в обмен на бонусы в магазинах-партнёрах программы «Спасибо от Сбербанка».

Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы: http://spasibosberbank.ru/gp17/.

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 25 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.

Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.