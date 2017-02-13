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Промсвязьбанк объявил о привилегиях для держателей карт «В движении»

Держателям карт «В движении» стали доступны привилегии на забегах серии Промсвязьбанк Московский Марафон - предварительная регистрация по сниженной стоимости.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиентам необходимо будет зарегистрироваться по индивидуальной ссылке из письма, направленного Промсвязьбанком, и оплатить регистрацию.

Количество участников и время получения привилегии ограничены. С графиком предварительных регистраций можно ознакомиться на сайте ПСБ. Первыми для предварительной регистрации станут доступны Промсвязьбанк Московский Марафон и забеги на другие дистанции, которые состоятся 24 сентября 2017 года.

Карта «В движении» была представлена клиентам на Промсвязьбанк Московском Марафоне осенью 2016 года. В числе ее финансовых преимуществ: бесплатное годовое обслуживание при совершении покупок на сумму более 5000 руб. в месяц, 5% на остаток (если он составляет более 5 000 руб.). Карта «В движении» позволяет копить бонусные баллы PSBonus, оплачивать ими сотовую связь, товары и услуги партнеров банка или обменивать на реальные деньги. С картой «В движении» клиенты, ведущие активный образ жизни, могут сэкономить до 40% в спортивных магазинах, аптеках и магазинах спортивного питания. Также для владельцев данных карт в феврале проходит акция «Бежим по Европе!» по розыгрышу поездок на европейские забеги и спортивных многофункциональных часов.

Заказать карту можно онлайн: на сайте ПСБ или в интернет-банке, в отделениях банка по всей России или через контакт-центр.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

