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II Открытый региональный чемпионат Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в Иркутске с 13 по 17 февраля

В II Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) принимают участие 163 студента профессиональных сузов Приангарья. На торжественной церемонии открытия чемпионата 13 февраля присутствовали Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый заместитель Губернатора Владимир Дорофеев, зампред регионального Правительства Валентина Вобликова, председатель комитета по социокультурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова, министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Глава региона отметил, что в прошлом году, когда чемпионат проходил в Иркутской области первый раз, в нем принимали участие 72 участника по пяти направлениям. В этом году в борьбу вступили 111 конкурсантов по 12 номинациям. Также расширилась география участников, приехали студенты из Республики Бурятия и Хакасии.

- Второй раз в Иркутске собираются представители образовательных учреждений среднего и высшего образования, чтобы продемонстрировать профессиональные умения и навыки, побороться за звание лучших в своем деле. Не случайно WorldSkills называют чемпионатом для тех, кто умеет работать руками. Чемпионат «Молодые профессионалы», несмотря на свой пока еще непродолжительную историю в нашем регионе, уже заявил о себе, как о крупной и перспективной площадке встречи работодателей и выпускников. Это возможность ориентироваться на лучший мировой опыт и хороший старт для начала профессионального пути, - подчеркнул Губернатор.

Валентина Перегудова сообщила, что в этом году впервые в рамках чемпионата состоятся соревнования для школьников JuniorSkills, участие в которых примут 52 школьника. Министр отметила, что Международное движение WorldSkills International уверенно идет по миру, завоевывает все больше почитателей. Сегодня в нем участвуют более 60 стран. Цель проведения чемпионата «Молодые профессионалы» - популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки, внедрение в систему профессионального образования лучших национальных и международных практик, а также профессиональная ориентация молодежи на востребованные в регионе профессии.

В этом году в Приангарье в направлении WorldSkills студенты профессиональных и высших образовательных организаций в возрасте от 18 до 22 лет продемонстрируют свое мастерство в 12 компетенциях: инженерный дизайн, электромонтаж, предпринимательство, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, преподаватель младших классов, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, медицинский и социальный уход, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

В рамках JuniorSkills пройдут соревнования для детей в возрасте от 10 до 17 лет по мобильной робототехнике, школьники 14-17 лет поборются за звание лучших в сетевом и системном администрировании и инженерном дизайне.

Восемь соревновательных площадок по компетенциям World Skills и две соревновательные площадки по компетенциям JuniorSkills разместятся в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр». Впервые соревнования по отдельным компетенциям (требующим специальных условий в связи с применением крупногабаритного оборудования и/или современного программного обеспечения) пройдут в образовательных учреждениях региона: Иркутском государственном медицинском университете, Иркутском государственном университете путей сообщения, Ангарском индустриальном техникуме, Ангарском техникуме общественного питания и торговли, Иркутском аграрном техникуме.

На чемпионате будут работать 190 экспертов – преподаватели педагогических дисциплин и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций Иркутской области, преподаватели учреждений высшего образования, учителя школ, представители организаций и предприятий Приангарья. В том числе четыре национальных эксперта из Москвы, Екатеринбурга и Мурманской области, два представителя союза World Skills из Москвы и два представителя Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

Мероприятия деловой программы чемпионата направлены на консолидацию ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в подготовке высококвалифицированных специалистов для экономики региона.

В основные мероприятия деловой программы вошли конференция «Независимая оценка квалификации в системе управления персоналом», конференция «Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования», круглый стол «Лучшие практики реализации совместных проектов бизнеса региона и институтов развития по поддержке предпринимательства в Иркутской области». Для школьников в ходе Чемпионата организованы мероприятия профориентационной направленности: мастер-классы, квесты, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия.

Напомним, впервые Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в Иркутске в 2016 году. Участие в нем приняли 72 конкурсанта из профессиональных образовательных организаций и вузов области. Состязания проводились по пяти компетенциям: дошкольное воспитание, сварочные технологии, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, инженерный дизайн. По итогам региональных соревнований была сформирована сборная команда из восьми студентов профессиональных и высших образовательных организаций, которые представляли Иркутскую область в полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном округе в городе Красноярске. С соревнований иркутяне привезли шесть серебряных медалей. На Всероссийских соревнованиях WorldSkills Russia достойно представил Приангарье студент Ангарского индустриального техникума Дмитрий Пуденин, который вошел в десятку лучших в компетенции «Сварочное дело», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.