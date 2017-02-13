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ФНС предупредила, что доходы, полученные от сдачи в аренду и продажи имущества, подлежат обязательному декларированию

ИФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска провела для налогоплательщиков тематический семинар о декларировании доходов физических лиц.

Налоговые инспекторы пояснили, что доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимого и движимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, а с 2016 г. - менее пяти лет, подлежат декларированию. В 2017 г. срок предоставления налоговой декларации (с учетом праздничных дней) заканчивается 2 мая.

На семинаре налогоплательщикам рассказали также о возможностях официального сайта ФНС России www.nalog.ru, более подробно - об электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Пояснили, что с его помощью граждане могут получать полную информацию обо всех объектах налогообложения, начисленных и уплаченных налогах, имеющихся льготах, наличии или отсутствии задолженности, сообщать об обнаруженных ошибках, самостоятельно распечатывать платежные документы.

Прямо из «Личного кабинета», бесплатно скачав сертификат ключа усиленной неквалифицированной электронной подписи, можно представлять в электронном виде декларацию по форме 3-НДФЛ, подтверждающие документы и заявление на возврат переплаты.

Проверить отсутствие задолженности по имущественным налогам можно и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Воспользовавшись этим ресурсом, не выходя из дома и не тратя время в очередях, гражданин может получить загранпаспорт, водительское удостоверение, зарегистрироваться по месту жительства или пребывания, записаться на прием к врачу или в очередь на детский сад, получить различные справки и обратиться за множеством других услуг в органы власти.

Присутствующим рассказали о преимуществах представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Отчетность в электронном виде позволяет отказаться от посещения налоговой инспекции – ее можно подготовить, проверить и отправить в любое время суток в любой день недели, оперативно обновлять форматы, получать в электронном виде сведения об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом.