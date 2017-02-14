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ФНС предупреждает: граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога

Управление ФНС России по Иркутской области обращает внимание налогоплательщиков, что при исчислении земельного налога физическим лицам за 2016 г. в соответствии с п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей до 01.01.2008) налоговыми органами региона будут учитываться условия использования земельных участков, приобретенных в собственность для индивидуального жилищного строительства.

В случае если в течение 2006 г. физическим лицом приобретен в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства или получено разрешение на строительство на указанном участке, и в последующий десятилетний период не осуществлена регистрация индивидуального жилого дома, то исчисление суммы земельного налога будет производится с учетом коэффициента 2 в течение всего периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, - вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

То есть в 2017 г. (за налоговый период – 2016 г.) с момента истечения десятилетнего срока использования участков при исчислении земельного налога до момента госрегистрации объекта недвижимости применяется повышающий коэффициент.