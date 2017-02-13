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Беларусь без виз

С 12 февраля 2017 года туристы из 80 стран могут въезжать в Беларусь без виз. У страны далеко не самый лучший имидж в мире. Разрушить сложившийся образ сложно, цензура в западных либеральных СМИ очень жесткая. Однако вода камень точит. И отмена виз прекрасный ход, для того чтобы показать Беларусь открытой и приветливой для глобального мира страной. Стоит также отметить, что ценник по мировым меркам в Беларуси не очень велик, что естественно является плюсом для туристов.

В выигрыше от безвизового режима, прежде всего, окажется гостиничный сектор, который пока загружен на 20-30%. Перед чемпионатом мира по хоккею 2014 года были сделаны значительные инвестиции в данную индустрию, однако коммерческая отдача вряд ли радовала инвесторов и бюджет. К инвестициям в коммерческую недвижимость и гостиничный сектор традиционно проявляли интерес инвесторы из Российской Федерации, Турции, Азербайджана и Казахстана. Также возможно теперь минский аэропорт станет более привлекательным для транзитных пассажиров, потеснив позиции Варшавы, Вильнюса и Риги. Хотя, конечно, транспортные потоки уже давно сформированы и конкурентная борьба за авиационный трафик обещает быть жесткой.

Естественно, в плюсе будет также игорный и финансовый сектор. В Беларуси легально работают казино, что станет приятным сюрпризом для многих туристов. Ну и, конечно, банковский сектор, который заработает на валютных операциях. В прошлом году в Беларуси прошла деноминация, и теперь гости республики не будут шокированы миллионами в обычном обороте. Соотношение обмена составило 1:10 000.

В целом можно сделать вывод, что отмена визового режима поддержит белорусский рубль и завязанные на туризм сектора экономики. Однако позитивное влияние на основные макроэкономические индикаторы будет ограничено. Первые цифры для анализа появятся только по результатам второго квартала.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари