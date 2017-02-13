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В Иркутской области планируется отремонтировать восемь спортивных объектов

В Иркутской области планируется провести капитальный ремонт восьми спортивных объектов. На эти цели в проекте областного бюджета на 2017 год, который рассмотрят на мартовской сессии Законодательного собрания, дополнительно предусмотрено 81,7 млн рублей. Об этом сообщил министр спорта области Илья Резник.

– В этом году в связи с увеличением финансирования мы планируем завершить капитальный ремонт стадиона «Химик» в Усолье-Сибирском. Ранее планировалось его закончить только в 2018 году, - рассказал Илья Резник. – Дополнительно выборочный капитальный ремонт пройдет в спорткомплексе «Солнечный» в Братске, спортивном зале «Мегаполис» и бассейне «Золотая рыбка» в Саянске, на стадионе в поселке Новонукутский.

В 2017 году также предусмотрен ремонт спортзала комплекса «Олимпиец» в Усть-Илимске, стадиона «Шахтер» в Черемхово и бассейна «Дельфин» в Железногорске-Илимском.

В текущем году планируется завершить проектирование регионального центра по ледовым видам спорта, стадиона в лагере Областного училища олимпийского резерва и начать проектирование реконструкции стадиона «Труд» в Иркутске. В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году запланировано строительство 28 плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, включая хоккейные корты, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.