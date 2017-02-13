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Иркутская область готовит предложения по изменению лесного законодательства Российской Федерации

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня провел рабочее совещание по вопросу подготовки проекта инициатив по изменению в федеральное и региональное законодательство с целью включения механизма контроля целевого использования древесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд. В совещании приняли участие первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров, заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства региона Дмитрий Чернышов, зампред областного Правительства Виктор Кондрашов, министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, вице-спикер регионального парламента Кузьма Алдаров, заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов, уполномоченный по правам человека Иркутской области Валерий Лукин, мэр Черемховского района Виктор Побойкин.

По информации Сергея Шеверды, в прошлом году для собственных нужд граждан в области было реализовано 505,7 тыс. м3 древесины. Этот лес выписывался для строительства жилья и хозяйственных построек (113,7 тыс. м3), ремонта домов 97,3 тыс. м3), а также на дрова (294,7 тыс. м3). С 1 февраля начала работу система программного формирования очереди по заявлениям граждан, информация об очередности размещена на официальном сайте регионального минлеса. Однако контроль целевого использования древесины, заготовленной гражданами по договорам купли – продажи для собственных нужд, со стороны органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления не предусмотрен Лесным кодексом РФ.

По словам Андрея Некрасова, прокурорская проверка, проведенная несколько лет назад, показала, что немалая часть такой древесины передается третьим лицам и оказывается в результате в пунктах отгрузки для отправки на экспорт. Это, как правило, лес, выписанный гражданам для строительства, поскольку его объем может составлять до 125 м3 на одного заявителя. Не всегда перепродается вся партия, часть ее может служить оплатой за услуги по заготовке и транспортировке, поскольку не все граждане имеют возможность сделать это самостоятельно.

По мнению Сергея Брилки, право осуществлять такие услуги необходимо передать лесхозам в виде государственных заданий. Тогда и вырубка делян, предназначенных под заготовки древесины для нужд населения, будет производиться строго в границах отведенных участков.

Сергей Левченко также считает, что контроль целевого использования гражданами древесины для собственных нужд необходим для установления прозрачных схем в обороте леса на рынке Иркутской области. При этом право жителей региона на получение возможности приобретать древесину для строительства собственного жилья и отопления должно остаться мерой социальной поддержки населения. Поэтому тарифы на лес для таких целей должны быть ниже рыночных цен.

Губернатор предложил областному Правительству и региональному парламенту совместно подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в Лесной кодекс РФ для внесения в Государственную Думу ФС РФ, а прокуратуру Иркутской области попросил помочь «в отработке юридической чистоты» законопроекта. Необходимо также подготовить предложения в Правительство РФ по изменению типового договора на приобретение гражданами древесины для собственных нужд, а также обратиться к другим регионам за поддержкой инициативы Иркутской области по внесению изменений в Лесной кодекс РФ. Еще одной задачей должна стать разработка областного пакета документов, учитывающих интересы и граждан, и государства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.