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Иркутский филиал ПГК на 13% увеличил объем перевозок в январе 2017 года

В январе 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железным дорогам 827,5 млн тонн грузов (+13% к аналогичному показателю 2016 года). Грузооборот вырос на 31% и составил 2,1 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигонах ВСЖД и ЗАБЖД увеличилась с 13% до 14%.

Основную номенклатуру грузов составили нефтепродукты, уголь, цветные металлы, бумага и лесные грузы.

Положительная динамика обусловлена, в частности, увеличением погрузки ключевых грузоотправителей в Восточной Сибири – «РН-Транс», ОК РУСАЛ, Группы «Илим».

Объем перевозок нефтепродуктов увеличился на 16%, до 440 тыс. тонн, цветных металлов – на 43%, до 59 тыс. тонн, бумаги – на 23%, до 46 тыс. тонн, лесных грузов – на 45%, до 48 тыс. тонн. Погрузка угля по отношению к аналогичным показателям прошлого года снизилась на 4,5%, до 157,5 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей России, стран СНГ, а также Монголии и Китая через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.