Новости

Промсвязьбанк запустил программу «В ипотеку – налегке!»

Программа Промсвязьбанка «В ипотеку – налегке!» позволяет оформить кредит без документального подтверждения дохода и трудовой деятельности. При рассмотрении документов банк учитывает заявленный доход заемщика, предоставлять в банк справку 2-НДФЛ и подтверждать стаж работы не нужно. Предложение действует как для первичного, так и для вторичного рынка. Ипотеку могут оформить наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса.

Размер первоначального взноса составляет не менее 40% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредит оформляется в рублях на период от 3 до 25 лет (включительно). Сумма кредита — от 500 тысяч до 30 миллионов рублей. Ставка от 12,5% годовых.

Выдача кредита производится без комиссий за его оформление. Получателям доступно досрочное погашение ипотеки без ограничений.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечной программы можно на сайте банка.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

