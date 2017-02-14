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Тут убыло, там прибыло. У сельхозпроизводителей Приангарья ситуация складывалась по-разному

В январе 2017 года в Приангарье произведено 8,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (98,1% к январю 2016 г.), надоено 18,4 тыс. тонн молока (100,6%), получено 80,8 млн. штук яиц (101,2%). При увеличении поголовья крупного рогатого скота, овец и коз (на 5-6%) наличие свиней в регионе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 0,8 тыс. голов (на 0,4%), подсчитали в Иркутскстате.

У сельхозпроизводителей разных категорий ситуация складывалась по-разному. Сельхозорганизации увеличили валовой надой и получение яиц (на 1-2%), но допустили снижение в производстве скота и птицы на убой (на 2,3%). Имеются трудности сохранения поголовья. В минувшем году в сельхозорганизациях снизилось поголовье всех основных видов скота. В январе 2017 года удалось увеличить наличие свиней (на 0,7%) и сохранить общее стадо КРС, но утрачено 2,4% молочного поголовья, коров стало меньше на 0,7 тыс.. Кроме того, сельхозорганизации продолжают довольно быстро избавляться от мелкого рогатого скота, наличие овец и коз по сравнению с концом января прошлого года снизилось на 15%.

В фермерских хозяйствах сохраняется тенденция снижения производства яиц и сокращения свиного поголовья. По другим направлениям животноводства фермеры заметно опережают всех сельхозпроизводителей, обеспечивая заметное увеличение объемов продукции и быстрый рост поголовья.

Не изменилась ситуация в личных хозяйствах. По-прежнему растет производство яиц (на 2,2% к январю 2016г.) и поголовье овец и коз (на 6,5%). В производстве молока и мяса продолжается спад, не остановлен процесс сокращения КРС и свиней.