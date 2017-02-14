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Альфа-Банк в Иркутске запустил SMS-кредит

С февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка могут получить потребительский кредит на покупку в интернет-магазине, просто введя код из SMS - без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Альфа-Банк - первый на российском рынке банк, который предоставляет такой сервис.

Теперь приобрести товар в интернете в кредит стало еще проще и быстрее. Весь процесс от заказа товара до получения кредита занимает всего несколько минут и происходит полностью онлайн. Клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты – в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку, и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. Это решение – окончательное, не требуется никаких дополнительных справок или поручителей.

После того, как заявка одобрена, все условия предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран в удобном и понятном виде, чтобы клиент мог с ними ознакомиться. Получение кредита клиент подтверждает, просто введя код из SMS. После чего клиенту остается только дождаться доставки выбранного товара. Сроки получения товара клиентом значительно сократились, теперь от заказа товара в кредит до его доставки курьером магазина проходит всего несколько часов.

По сути, договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера.

Это удобно и выгодно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, ведь подтверждение оплаты приходит от банка моментально.

«Мы видим высокий спрос на потребительское кредитование со стороны наших клиентов – как физических лиц, так и интернет-магазинов. При этом и те, и другие заинтересованы в том, чтобы получить сервис «здесь и сейчас», без долгих ожиданий и процедур. Именно поэтому Альфа-Банк упростил и ускорил получение кредита, предложив клиентам «подписать» договор онлайн, при помощи sms.», - отмечает директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Первый партнер, с которым банк запустил возможность получения SMS-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung https://online-samsung.ru/. В настоящее время банк подключает к сервису SMS-кредитования и другие интернет-магазины, использующие платформу онлайн-кредитования Альфа-Банка «Купи Легко».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.