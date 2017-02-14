Новости

Альфа-Банк в Иркутске запустил SMS-кредит

14 февраля 2017

С февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка могут получить потребительский кредит на покупку в интернет-магазине, просто введя код из SMS - без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Альфа-Банк - первый на российском рынке банк, который предоставляет такой сервис.

Теперь приобрести товар в интернете в кредит стало еще проще и быстрее. Весь процесс от заказа товара до получения кредита занимает всего несколько минут и происходит полностью онлайн. Клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты – в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку, и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. Это решение – окончательное, не требуется никаких дополнительных справок или поручителей.

После того, как заявка одобрена, все условия предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран в удобном и понятном виде, чтобы клиент мог с ними ознакомиться. Получение кредита клиент подтверждает, просто введя код из SMS. После чего клиенту остается только дождаться доставки выбранного товара. Сроки получения товара клиентом значительно сократились, теперь от заказа товара в кредит до его доставки курьером магазина проходит всего несколько часов.

По сути, договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера.

Это удобно и выгодно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, ведь подтверждение оплаты приходит от банка моментально.

«Мы видим высокий спрос на потребительское кредитование со стороны наших клиентов – как физических лиц, так и интернет-магазинов. При этом и те, и другие заинтересованы в том, чтобы получить сервис «здесь и сейчас», без долгих ожиданий и процедур. Именно поэтому Альфа-Банк упростил и ускорил получение кредита, предложив клиентам «подписать» договор онлайн, при помощи sms.», - отмечает директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Первый партнер, с которым банк запустил возможность получения SMS-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung https://online-samsung.ru/. В настоящее время банк подключает к сервису SMS-кредитования и другие интернет-магазины, использующие платформу онлайн-кредитования Альфа-Банка «Купи Легко».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


14
февраля
2017
 «Если он это сделает - всё кончено». Известный инвестор Джим Роджерс опять кошмарит рынки
В очередном интервью инвестиционному интернет-ресурсу известный американский гуру делится своим виденьем перспектив мировой экономики и финансовых рынков в наступающую «Эру Трампа». Среди прочих тем Роджерс упомянул и Россию, считая, что администрация Обамы совершила много просчетов во внешней политике по отношению к нашей стране. Поэтому до сих пор демократы вынуждены при любом удобном случае винить во всех своих проблемах русских.
 
14
февраля
2017
 Рубль разучился падать?
Текущее бегство в рубль не похоже на какую-то инвестиционную инициативу крупных игроков. Рынок акций не растет, стоимость средних и дальних ОФЗ в последние дни поднимается совсем незначительно. Максимумы по индексу гособлигаций (RGBI) были поставлены еще в середине января и с тех пор не были переписаны. Последние три дня открытие торгов по USD/RUB проходит с резким снижением в первые минуты. То же самое мы видели в периоды ускоренной девальвации рубля, когда брокеры с самого открытия новой сессии «резали» накопившиеся убыточные позиции участников
 
14
февраля
2017
 Хрущевки: сносить или ремонтировать?
Депутаты Мосгордумы предлагают продлить столичную программу сноса пятиэтажек, включив в нее кирпичные и прочие дома так называемых несносимых серий. В парламенте поясняют, что капремонт в таких зданиях затруднителен. В мэрии говорят, что массовый снос невозможен из-за нехватки площадей для переселения. Однако отдельные эксперты не исключают, что власти рано или поздно займутся подобной программой.
 
14
февраля
2017
 Поскромнее и подлиннее
Предприниматели в ответ на запрос секретаря "проектного офиса" Белого дома Андрея Слепнева представили свои предложения по расширению кредитования малого бизнеса. "Деловая Россия"...
 
14
февраля
2017
 Онэксим продал 3,3% Русала с 9,5% дисконтом
Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17%-ной доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара за бумагу, сообщил источник Рейтер в банковских кругах.
 
14
февраля
2017
 А вы знаете, за что платите? Информационные услуги при кредитовании дорого обходятся заемщикам
Платные информационные услуги при кредитовании граждан увеличивают стоимость кредитов в 1,5-2,5 раза, подсчитали правозащитники. Такие услуги являются добровольными, но они необходимы для своевременного обслуживания кредитов, при этом менее трети банков готовы оказывать их безвозмездно. Правозащитники предлагают включить сопутствующие кредиту информационные платные услуги в расчет полной стоимости кредита (ПСК). Идея уже встретила поддержку депутатов и вызвала неодобрение у банков. ЦБ, чье слово в данном вопросе играет ключевую роль, свою позицию обнародовать не спешит.
 
14
февраля
2017
 Тут убыло, там прибыло. У сельхозпроизводителей Приангарья ситуация складывалась по-разному
В январе 2017 года в Приангарье произведено 8,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (98,1% к январю 2016 г.), надоено 18,4 тыс. тонн молока (100,6%), получено 80,8 млн. штук яиц (101,2%). При увеличении поголовья крупного рогатого скота, овец и коз (на 5-6%) наличие свиней в регионе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 0,8 тыс. голов (на 0,4%), подсчитали в Иркутскстате.
 
14
февраля
2017
 Валютный рынок: Рубль поставил новый рекорд
Новая неделя для пары USD/RUB началась очередным обновлением двухлетних минимумов: котировки сходили ниже отметки 58 руб. на позитивной внутридневной динамике нефти. В текущей ситуации присоединяться к росту российского рубля уже поздно. Продавать доллары по текущим уровням неудобно, так что если у вас открыты валютные позиции, то их можно удерживать. Дело в том, что соотношение риск/доходность сейчас уже не на стороне покупки рубля
 
14
февраля
2017
 В Бурятии Сбербанк оборудует такси терминалами безналичной оплаты
Сбербанк приступил к оснащению автопарка компании «Новое Желтое такси» в Бурятии терминалами для приема безналичной оплаты. Таким образом, жители и гости Улан-Удэ смогут рассчитаться за...
 
14
февраля
2017
 Где в Приангарье продукты дешевле?
Уровень цен на продукты питания в городах Иркутской области существенно разнится. Так, в Усть-Илимске сливочное масло в конце января 2017 года продавалось в среднем по 564 рубля за килограмм, а в Зиме за 271 рубль. Двукратная ценовая разница отмечена и в ценах на морковь: в Тайшете – 45 рублей, в Ангарске – 23. Но и самый скромный разрыв (12%) может вылиться во вполне ощутимую сумму: куры в Тайшете продавались по 169 рублей за кг, в Зиме – на 18 рублей дешевле (151 руб.), сообщает Иркутскстат.
 
14
февраля
2017
 В Иркутской области осуждена бухгалтер двух образовательных учреждений, присвоившая бюджетные деньги
Аларский районный суд признал виновной бывшего бухгалтера двух образовательных учреждений района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.
 
14
февраля
2017
 Таиланд сдает позиции. Туристы отвернулись от Азии
Возвращение на массовый рынок организованного туризма Турции и постепенное восстановление спроса на европейские направления привели к изменению структуры спроса путешественников. Так, в январе интерес к курортам в Азии, которые были популярны среди россиян весь прошлый год, снизился на 13%. Лидер рынка Таиланд потерял более четверти.
 
14
февраля
2017
 В Иркутской области ведущий специалист администрации занималась сетевым маркетингом
Зиминская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в администрации Зиминского городского МО. Выяснилось, что ведущий специалист администрации, ознакомленная с основными обязанностями муниципального служащего и ограничениями, связанными с муниципальной службой, допустила коррупционное правонарушение.
 
14
февраля
2017
 ВТБ в 2016-м выдал кредитов бизнесу Приангарья на 13% больше, чем годом ранее
Объем кредитных средств, предоставленных ВТБ предприятиям крупного и среднего бизнеса Приангарья в течении 2016 года составил 19,9 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного показателя за 2015 год.
 
14
февраля
2017
 В России планируется ввести продовольственные карточки
В России планируется ввести продовольственные карточки. И чтобы эта система стала работать эффективно, достаточно обязать местные власти ее финансировать.
 
14
февраля
2017
 Управляющую компанию в Ирктской области обязали лицензировать скважины
Судебные приставы в Усть-Кутском районе обязали управляющую компанию получить лицензию на две скважины, из которых добывается питьевая вода.
 
14
февраля
2017
 Иркутский филиал ПГК на 13% увеличил объем перевозок в январе 2017 года
В январе 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железным дорогам 827,5 млн тонн грузов (+13% к аналогичному показателю 2016 года). Грузооборот вырос на 31% и составил 2,1 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигонах ВСЖД и ЗАБЖД увеличилась с 13% до 14%.
 
14
февраля
2017
 Сбербанк адаптировал мобильное приложение Сбербанк Онлайн для незрячих
Сбербанк выпустил новое приложение Сбербанк Онлайн, совместимое с функцией VoiceOver: частично или полностью незрячим пользователям iPhone стали доступны все основные возможности Сбербанк Онлайн....
 
14
февраля
2017
 Банк УРАЛСИБ увеличил в 4 раза объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году
Объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года вырос в 4 раза и превысил 6 млрд. рублей.
 
14
февраля
2017
 Импортозамещение? Всё, проехали...
Сразу после начала кризиса 2014 года импортозамещение стало чуть ли не новой национальной идеей. В отличие от прошлых кризисов, когда благоприятные условия для отечественных производителей наступали...
 
14
февраля
2017
 Мошенникам-автоюристам осталось полгода
При принятии поправок к закону об ОСАГО, устанавливающих приоритет натурального возмещения, 90% мошенников-автоюристов покинут рынок ОСАГО практически сразу, считает управляющий партнер аналитического центра НАФИ Павел Самиев.
 
14
февраля
2017
 В проект «Иркутские кварталы» будут включены элементы национальных культур
В проект «Иркутские кварталы» будут включены элементы национальных культур. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Координационного Совета при мэре г. Иркутска по вопросам национальных...
 
14
февраля
2017
 ФНС предупреждает: граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога
Управление ФНС России по Иркутской области обращает внимание налогоплательщиков, что при исчислении земельного налога физическим лицам за 2016 г. в соответствии с п. 16 ст. 396 Налогового кодекса...
 
14
февраля
2017
 На этой неделе курс доллара может опуститься в район 57 руб.
С начала февраля очень уверенно смотрится российский рубль. Курсы USD/RUB и EUR/RUB опустились до 58 и 61,7 соответственно, что является минимумом за 18 месяцев. Рубль пользуется популярностью у...
 
14
февраля
2017
 Бюджет РФ в 2017 году будет сбалансирован при нефти по $60
Бюджет России в 2017 году будет сбалансирован при цене на нефть в $60 за баррель, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Газете.Ru.
 
14
февраля
2017
 Иркутян приглашают обливаться водой и бросаться снежками на острове Конном
Первая в Иркутске акция по обливанию водой «Пробуждение» пройдёт 26 февраля 2017 года в 14:00 на острове Конном. Как 13 февраля «Байкал Инфо» рассказал один из организаторов мероприятия Андрей Бугай, приглашаются всех желающие.
 
14
февраля
2017
 Сам себе Бондарчук. Как стать самым успешным режиссером России
Федор Бондарчук единственный из наших режиссеров умеет делать дорогие окупаемые фильмы. Добавить материальных активов -- и вот оно, звание самого успешного российского кинодеятеля. Если бы не развод и долги, цель была бы уже достигнута.
 
14
февраля
2017
 Рубль обновил рекорд
Вчера курс доллара на Московской бирже впервые с июля 2015 года опускался ниже уровня 58 руб./$. Игру на укрепление российской валюты ведут иностранные инвесторы, которые все еще не потеряли интерес к операции carry-trade. В ближайшие дни позиции рубля усилит сезонный спрос со стороны российских компаний.
 
14
февраля
2017
 Россельхозбанк увеличил вознаграждение правлению на 19% по итогам 2016 года
Россельхозбанк увеличил вознаграждение правлению на 19% по итогам 2016 года, следует из данных его ежеквартального отчета по ценным бумагам. Правление РСХБ в прошлом году получило заработную плату в...
 
14
февраля
2017
 Промсвязьбанк запустил программу «В ипотеку – налегке!»
Программа Промсвязьбанка «В ипотеку – налегке!» позволяет оформить кредит без документального подтверждения дохода и трудовой деятельности. При рассмотрении документов банк учитывает заявленный доход заемщика, предоставлять в банк справку 2-НДФЛ и подтверждать стаж работы не нужно. Предложение действует как для первичного, так и для вторичного рынка. Ипотеку могут оформить наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса.
 
14
февраля
2017
 Бинбанк запустил новый мобильный банк для бизнеса
Мобильное приложение  «БИН Бизнес»,  разработанное специально для руководителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, позволяет клиентам  получить доступ к...
 
14
февраля
2017
 Отмена льготного тарифа системы «Платон»: в Иркутской области протестных акций пока не ожидается
В Приангарье пока не ожидают протестных настроений собственников и водителей большегрузов в связи с отменой льготного тарифа проезда по федеральным трассам с 15 апреля 2017 года, рассказала Телеинформу руководитель центра информационной поддержки пользователей системы «Платон» в Иркутске Ольга Шевелева.
 
14
февраля
2017
 Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве мэра Тайшетского района
Тайшетский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под домашний арест директора ООО «ВАВ» Александра Красильникова, который является вторым фигурантом по уголовному...
 
14
февраля
2017
 Альфа-Банк и UniSender помогут предпринимателям в развитии бизнеса
Альфа-Банк и UniSender запускают акцию для предпринимателей и компаний малого бизнеса. Теперь клиенты банка, могут получить 5 000 рублей на счет UniSender для оплаты первой email-рассылки, а также видеокурс по эффективному email-маркетингу стоимостью 9 000 рублей. Видеокурс состоит из 18 уроков и призван обучить предпринимателей создавать продающие письма, проводить акции в рассылках, разрабатывать стратегии рассылок и прочим инструментам email-маркетинга.
 
14
февраля
2017
 Россельхозбанк увеличил выдачу долгосрочных кредитов предприятиям АПК в 1,5 раза
В 2016 году Россельхозбанк выдал заемщикам агропромышленного комплекса более 261 млрд рублей долгосрочных кредитов, что 1,5 раза превышает показатель 2015 года. По состоянию на 1 января 2017 года...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании