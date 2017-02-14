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Связь-Банк предлагает клиентам новый формат коммуникаций по вопросам качества сервиса

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) предлагает своим клиентам новый формат взаимодействия: на интернет-сайте Банка появился раздел «Служба управления качеством», где клиенты cмогут поделиться впечатлениями и оставить предложения.

Теперь клиенты смогут оценить качество сервиса, полученного после обращения в отделения Банка или Контакт-центр. Для это достаточно заполнить анкету на сайте Банка либо отправить с обратной связью письмо по адресу: qualityservice@sviaz-bank.ru.

Одной из важнейших задач развития Связь-Банка является движение к максимальной клиентоориентированности. Новый инструмент позволит выстраивать быструю и простую двустороннюю коммуникацию с клиентами в удобном формате. Анализ поступивших откликов и предложений поможет Банку оценивать реальный уровень удовлетворенности клиентов и совершенствовать качество оказываемых услуг.