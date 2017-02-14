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Банк УРАЛСИБ увеличил в 4 раза объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году

Объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года вырос в 4 раза и превысил 6 млрд. рублей.

«Начиная с июня, мы целенаправленно реализовывали программу, направленную на развитие ипотечного кредитования Банка. Мы сформировали профессиональные региональные команды, упростили программу аккредитации застройщиков, доработали продуктовую линейку, сделав её конкурентоспособной, и повысили качество обслуживания клиентов, что отразилось на результатах: объемы выдач стали существенно расти. Рекордными месяцами стали ноябрь и декабрь 2016 года, за этот период объем ипотечных кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ, составил более 2,5 млрд. рублей, что в 7 раз больше, чем за тот же период 2015 года», - отметил Артем Иванов, руководитель Департамента розничных продаж в сети Банка УРАЛСИБ.

В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 704 застройщика и 2112 объектов жилья. В 2016 году Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга с лучшими условиями по ипотечным кредитам с госсубсидированием.