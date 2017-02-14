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Сбербанк адаптировал мобильное приложение Сбербанк Онлайн для незрячих

Сбербанк выпустил новое приложение Сбербанк Онлайн, совместимое с функцией VoiceOver: частично или полностью незрячим пользователям iPhone стали доступны все основные возможности Сбербанк Онлайн. Также в мобильном приложении обновился дизайн и улучшены пользовательские сценарии самых популярных операций.

VoiceOver — это управляемая жестами функция голосового сопровождения интерфейса. Пользователю достаточно прикоснуться к дисплею смартфона — и VoiceOver озвучит нужный элемент экрана.

«Нашим клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно без визита в отделение. Мы рады, что теперь такая возможность есть у слабовидящих и незрячих людей, — подчеркнул Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. — Мы начали большую работу по адаптации Сбербанк Онлайн и ведем ее вместе с экспертами проекта «Особенный банк» Сбербанка и Всероссийского общества слепых».

«На настоящий момент мобильное приложение Сбербанк Онлайн можно рекомендовать разработчикам мобильных приложений российских финансовых институтов в качестве образца с точки зрения обеспечения невизуальной доступности», — отметил аккредитованный эксперт Всероссийского общества слепых Анатолий Попко.

Особенный банк – экосистема продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. Вся адаптация происходит при непосредсвенном участии людей с инвалидностью – созданы специальными экспертные группы. За 2016 год 37% отделений Сбербанка адаптированы для людей с инвалидностью, 3200 банкоматов адаптированы для незрячих клиентов c помощью аудиовыхода, более 9800 – с помощью азбуки Брайля, более 16 000 банкоматов расположены на более низком уровне для людей на колясках. В 2016 году запущен проект проверки адаптации услуг и сервисов Сбербанка в Москве и Санкт-Петербуге, в феврале 2017 года он стареут в регионах России.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.