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Альфа-Банк и UniSender помогут предпринимателям в развитии бизнеса

Альфа-Банк и UniSender запускают акцию для предпринимателей и компаний малого бизнеса. Теперь клиенты банка, могут получить 5 000 рублей на счет UniSender для оплаты первой email-рассылки, а также видеокурс по эффективному email-маркетингу стоимостью 9 000 рублей. Видеокурс состоит из 18 уроков и призван обучить предпринимателей создавать продающие письма, проводить акции в рассылках, разрабатывать стратегии рассылок и прочим инструментам email-маркетинга.

«Партнерство с UniSender — еще один шаг, который позволит нашим клиентам в развитии их бизнеса. В рамках „Клуба Клиентов“ это уже 16-ый партнер, предоставляющий клиентам банка особые условия при использовании своих сервисов. Особенно приятно, что благодаря этому партнерству предприниматели получат знания, которые в дальнейшем смогут монетизировать» — говорит руководитель направления нефинансовых сервисов блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Дмитрий Грошев.

«Партнерство с Альфа-Банком позволит увеличить количество предпринимателей, которые эффективно использует email-маркетинг для развития бизнеса. Клиенты Альфа-Банка получают при работе с UniSender надёжный сервис email- и sms-рассылок, плюс самые свежие и работающие методики: как собрать клиентскую базу, разработать серии писем, составить убедительные тексты, сделать яркий дизайн рассылок и интегрировать email-маркетинг в систему продаж и обслуживания клиентов для роста бизнеса» — говорит председатель совета директоров UniSender Михаил Смолянов.

Альфа-Банк реализовывает множество проектов для поддержки своих клиентов-предпринимателей в развитии их бизнеса. Кроме партнерских программ, направленных на повышение эффективности бизнеса клиентов, банк предоставляет широкий спектр нефинансовых сервисов, проводит обучающие мероприятия, помогает выстраиванию конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между клиентами.

Воспользоваться предложениями партнеров «Клуба Клиентов» можно в личном кабинете.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

UniSender — крупнейший в СНГ сервис массовых email- и SMS- рассылок с бесплатной технической поддержкой и широкой сетью консультантов. Есть готовые интеграции с CRM, CMS и другими системами и сервисами. Функционал позволяет легко создавать адаптивные письма в блочном редакторе, делать сложные сегменты, планировать автоматические рассылки, проводить сплиттестирование и отслеживать поведение клиентов с помощью статистики и агрегированной аналитики. UniSedner создан в 2008 году.

По версии Adindex — самый популярный сервис в СНГ в 2016 году. Регулярно проводит и публикует показатели аналитики миллиардов писем по отраслям. Для транзакционных писем работает дополнительный сервис UniOne.