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ВТБ в 2016-м выдал кредитов бизнесу Приангарья на 13% больше, чем годом ранее

Объем кредитных средств, предоставленных ВТБ предприятиям крупного и среднего бизнеса Приангарья в течении 2016 года составил 19,9 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного показателя за 2015 год.

Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области, прокомментировала: «Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 января 2017 года составил 11,07 млрд рублей. 30% портфеля приходится на предприятия торговли. В тройке лидеров по отраслям также недропользователи (25%) и представители фармацевтической промышленности (18%). Подчеркну, что еще несколько лет назад на торговлю приходилось больше половины кредитного портфеля, он стал гораздо более качественным и диверсифицированным, к чему мы стремились. Другая важная задача – поддержка отечественных производителей. В 2016 году, впервые за несколько лет, мы профинансировали несколько крупных предприятий пищевой промышленности, среди которых ГК «Янта» и «Иркутский хлебозавод». Пока доля «пищевиков» в кредитном портфеле небольшая - чуть более 3%, в текущем году объемы финансирования этой отрасли планируем увеличить».