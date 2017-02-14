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Где в Приангарье продукты дешевле?

Уровень цен на продукты питания в городах Иркутской области существенно разнится. Так, в Усть-Илимске сливочное масло в конце января 2017 года продавалось в среднем по 564 рубля за килограмм, а в Зиме за 271 рубль. Двукратная ценовая разница отмечена и в ценах на морковь: в Тайшете – 45 рублей, в Ангарске – 23. Но и самый скромный разрыв (12%) может вылиться во вполне ощутимую сумму: куры в Тайшете продавались по 169 рублей за кг, в Зиме – на 18 рублей дешевле (151 руб.), сообщает Иркутскстат.

Регулярную регистрацию цен проводят в шести городах Иркутской области. И Тайшет – не самый «дорогой», здесь почти соблюден «паритет»: на 5 основных продуктов сложились минимальные цены и на 6 – самые высокие. В Ангарске столько же самых дешевых продуктов и всего 2 – с максимальными ценами. Больше других горожан ангарчане платят за маргарин (135 руб. кг) и молоко стерилизованное (76 руб. за литр).

Доставка товаров на север региона делает их дороже. Усть-Илимск и Братск лишь однажды отметились позитивным ценником, но чаще других попадают в негативный список (соответственно 7 и 11 раз).

В Братске сложился максимальный уровень цен на говядину, свинину, колбасу вареную, мороженую рыбу, подсолнечное масло, молоко пастеризованное, яйца, сахар, чай, рис и ржаной хлеб.

Самая благоприятная ситуация в Зиме, ценовой баланс имеет перевес в позитивную сторону. Из трех десятков еженедельно наблюдаемых продовольственных товаров ровно треть имеет минимальную цену и только 3 вида продуктов (сметана, гречневая крупа, картофель) здесь продаются дороже, чем в других городах Приангарья.

В областном центре соотношение самых дешевых и дорогих продуктов 8:1. К продуктам с самой низкой в регионе ценой относятся творог, яйца, сахар, соль, мука, пшено, гречка, репчатый лук.