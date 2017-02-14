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В Иркутской области осуждена бухгалтер двух образовательных учреждений, присвоившая бюджетные деньги

Аларский районный суд признал виновной бывшего бухгалтера двух образовательных учреждений района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Аларского района в дошкольных образовательных учреждениях.

Проверка показала, что бухгалтер, исполняя обязанности в двух дошкольных образовательных учреждениях, приняла по реестрам родительской платы от заведующих учреждений денежные средства для последующего зачисления на расчетный банковский счет бюджета МО «Аларский район».

Из полученных денег женщина зачислила на расчетный банковский счет лишь часть, а оставшиеся присвоила себе.

В ходе предварительного следствия обвиняемая частично погасила ущерб, в связи с чем, прокуратурой района в интересах МО «Аларский района» было предъявлено исковое заявления о возмещении ущерба на сумму более 40 тыс. рублей.

Аларский районный суд назначил осужденной наказание в виде лишения права занимать определенные должности, связанные с осуществлением административно – хозяйственных функции на срок 2 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Исковые требования прокурора удовлетворены.