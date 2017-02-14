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Управляющую компанию в Ирктской области обязали лицензировать скважины

Судебные приставы в Усть-Кутском районе обязали управляющую компанию получить лицензию на две скважины, из которых добывается питьевая вода.

Усть-Кутский городской суд, рассмотрев иск прокурора г. Усть-Кута в интересах неопределенного круга лиц к ООО Управляющая компания «Бирюса», обязал предприятие получить лицензию на пользование недрами для добычи подземных вод на водяные скважины.

Согласно Водному кодексу РФ, Федеральному закону «О недрах» деятельность управляющей компании подлежит лицензированию, поскольку предприятие обеспечивает питьевое водоснабжение жилых домов и социальных объектов в микрорайонах Бирюсинка и Нефтебаза. Используя без разрешения подземные водные объекты, находящиеся в собственности государства, компания нарушает интересы Российской Федерации.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, уведомил должника об этом и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) и взыскал исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.

Впоследствии, за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, директор организации была дважды оштрафована на 25 тыс. рублей.

Чтобы исполнить решение суда, руководство организации обратилось в территориальное подразделение Федерального агентства по недропользованию за оформлением и выдачей лицензии на каждую скважин, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.