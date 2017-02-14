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В Бурятии Сбербанк оборудует такси терминалами безналичной оплаты

Сбербанк приступил к оснащению автопарка компании «Новое Желтое такси» в Бурятии терминалами для приема безналичной оплаты. Таким образом, жители и гости Улан-Удэ смогут рассчитаться за поездку кредитной или дебетовой банковской картой. Пока терминалы эквайринга установлены в десяти автомобилях, но уже в ближайшее время оборудование появится в 30 авто компании такси.

- Безналичные расчеты при оплате товаров и услуг уже преобладают над платежами наличными средствами, - рассказывает начальник отдела торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Меркушев Роман. – Для удобства держателей банковских карт мы продолжаем создавать новые условия и расширяем перечень компаний, предоставляющих возможности расчетов с помощью карты. Оснащение терминалами эквайринга автомобилей такси дает компании преимущество при выборе клиентом перевозчика для поездки.

Автомобили компании «Новое Желтое такси», в которых можно рассчитаться банковской картой, снабжены специальной наклейкой с изображением логотипов Сбербанка и международных платежных систем.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.