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В Иркутской области ведущий специалист администрации занималась сетевым маркетингом

Зиминская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в администрации Зиминского городского МО. Выяснилось, что ведущий специалист администрации, ознакомленная с основными обязанностями муниципального служащего и ограничениями, связанными с муниципальной службой, допустила коррупционное правонарушение.

Так, служащая без предварительного письменного уведомления работодателя занималась сетевым маркетингом с целью получения дополнительного дохода, причем как путем личных продаж, так и построением так называемой «команды». Для этих целей работником на личных страницах в социальных сетях размешались общедоступные записи, ориентированные на неопределенный круг лиц, с ассортиментом и ценами на продукцию сетевой компании для ее публичной реализации и адресованные к неопределенному кругу лиц предложения принять участие в реализации продукции, путем вступления в ее «команду», для получения дополнительного ежемесячного дохода.

В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором мэру Зиминского городского муниципального образования внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. Кроме того, кадровым подразделением администрации с работниками проведена соответствующая разъяснительная беседа.