Новости

ВСЖД прокомментировала сход 15 вагонов грузового поезда

Сегодня, 14 февраля 2017 года, в 07.15 мск на участке Камышет – Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда.

Как сообщает пресс-служба компании, "пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет". Движение поездов на данном перегоне временно приостановлено. Подняты восстановительные поезда со станций Нижнеудинск и Тайшет.

На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.