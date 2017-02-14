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Иркутский предприниматель чуть не попал в реестр недобросовестных поставщиков из-за долга заказчика

В декабре 2016 года в аппарат Уполномоченного обратился предприниматель из Иркутска, которого собирались внести в реестр недобросовестных поставщиков. Руководитель компании рассказал, что заказчик не выплатил ему деньги за поставку угля, из-за этого фирма не смогла внести обеспечение для заключения нового контракта. Тогда заказчик подготовил документы в Иркутское УФАС, чтобы предприятие было признано недобросовестным поставщиком.

Специалисты аппарата уполномоченного выяснили, что в сентябре прошлого года компания стала победителем открытого аукциона, объявленного заказчиком. В результате заключенного контракта предприниматель выполнил свои обязательства в полном объеме - поставил твердое топливо для нужд заказчика. В течение месяца заказчик должен был заплатить за выполненные работы 3,6 млн рублей. Однако не выполнил свои обязательства.

В октябре заказчик объявляет еще один аукцион на поставку топлива. Компания заявителя в конкурентной борьбе опять выигрывает конкурс. По условиям аукционной документации победитель должен был внести на счет заказчика до определенной даты обеспечение исполнения контракта в размере 1,5 млн рублей. Так как предприниматель не получил деньги за первый контракт, он обратился за получением банковской гарантии, однако получил отказ.

Тогда предприниматель отправил заказчику два письма. В первом он попросил выполнить обязательства по первому контракту. Во втором письме бизнесмен предлагал рассмотреть возможность учесть часть задолженности по госконтракту в качестве обеспечения. В ответ заказчик попросил отсрочить платеж более чем на год. Кроме этого, предполагалось, что долг будет выплачиваться частями ежемесячно, а не погашен сразу. То есть предприниматель получит свои деньги только в конце 2017 года. На второе письмо заказчик так и не ответил, поэтому предприниматель не смог внести обеспечение.

Через несколько недель бизнесмен получил уведомление от Иркутского УФАС. Ведомство сообщило об обращении заказчика для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Специалисты аппарата посчитали, что заказчик продемонстрировал недобросовестное поведение. Он не исполнил обязательства по первому контракту, и это послужило причиной нарушения предпринимателем обязательств по второму контракту.

По федеральному закону основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является уклонение от заключения контракта. То есть компания должна продемонстрировать недобросовестное поведение.

По мнению специалистов аппарата Уполномоченного антимонопольный орган не может просто констатировать факт уклонения подрядчика от заключения контракта. Необходимо выявить все связанные с ситуацией обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии вины предпринимателя.

В данной ситуации у бизнесмена были намерения для заключения контракта. Об этом свидетельствуют факты, в том числе письма, направленные заказчику для решения проблемы.

В результате рассмотрения жалобы заказчика УФАС отказалась вносить предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.

В аппарат Уполномоченного поступает много подобных жалоб. Специалисты предостерегают представителей бизнеса Иркутской области от подобных ситуаций в дальнейшем.

В соответствии с положением, которое регулирует процедуру проведения торгов, предприниматель на этапе предоставления заявок должен понимать, что после победы в конкурсе ему нужно будет внести обеспечение исполнения договора. Оно может быть представлено в двух вариантах - в виде денег или банковской гарантии. В некоторых случаях предприниматели пытаются использовать для обеспечения кредиторскую задолженность. Специалисты рекомендуют не делать этого, так как бизнес рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Если это произойдет, то компании запретят участвовать в торгах в течение двух лет.