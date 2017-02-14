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Специалист Иркутскэнерго занял первое место в отборочном туре XIV Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля

Дефектоскопист лаборатории контроля металла ТЭЦ-9 Дмитрий Чихачев занял первое место на региональном уровне ХIV Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля среди организаций Сибирского региона в номинации ультразвуковой метод контроля.

Конкурс состоялся в Иркутске в рамках Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Направление участников на конкурс свидетельствует о высоком внимании компании к качеству контроля, который является важным и неотъемлемым элементом работы на опасных производственных объектах по экспертизе промышленной безопасности, ремонту, монтажу и эксплуатации энергооборудования.

Теперь Дмитрий Чихачев будет представлять Иркутскую область в заключительном этапе Всероссийских соревнований специалистов неразрушающего контроля в Москве. пишет пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго».