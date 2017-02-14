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Акция «ВЭД без границ» в Примсоцбанке – льготный валютный счет за полцены

В Примсоцбанк стартовала акция «ВЭД без границ», по условиям которой можно открыть валютный счет с льготными тарифами по операциям со скидкой 50%

С 15 февраля 2017 года в Примсоцбанке стартует специальная акция «ВЭД без границ», для участников внешнеэкономической деятельности. Участниками акции могут стать корпоративные клиенты Примсоцбанка, открывшие валютный счет в период с 15 февраля по 30 апреля 2017 года, при условии, что на момент открытия счета клиент не имеет в Примсоцбанке другого счета в иностранной валюте.

По условиям акции счет можно открыть всего за 1250 рублей, при этом тарифы так же снижены. Например, перевод валюты со счета резидента на счет контрагента в другом банке обойдётся всего в 40 USD + 0,15% от суммы, за операции по покупке/продаже иностранной валюты комиссия так же снижена на 0,15-0,2%.

Кроме того, в период акции клиенты смогут бесплатно открыть карточный счет с оформлением пластиковой корпоративной карты VISA Business или Union Pay на выбор.

Более подробную информацию о программе «ВЭД без границ» можно получить в офисах Банка и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 116 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.