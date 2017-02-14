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В Иркутской области из-за схода вагонов ожидается задержка пассажирских поездов

В связи с приостановкой движения на участке Камышет – Ук Восточно-Сибирской железной дороги ожидается задержка пассажирских поездов. В настоящее время задержан пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток-Москва, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Все пассажиры опаздывающих поездов будут обеспечены питьевой водой. В случае задержки поезда свыше 4 часов по требованию пассажиров будет предоставляться дополнительное питание.

Напомним, что сегодня, 14 февраля 2017 года, по уточненным данным в 07.12 мск на участке Камышет – Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 14 вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. Отправлены восстановительные поезда со станций Нижнеудинск, Тайшет и Зима. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия во главе с начальником дороги Василием Фроловым.