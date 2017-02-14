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Руководитель Иркутского УФАС Валентина Заморина уходит на заслуженный отдых

14 февраля 2017

Сегодня 14 февраля, в связи с достижением предельного возраста прекращается контракт с руководителем Иркутского УФАС Валентиной Замориной.

Валентина Андреевна пришла в антимонопольные органы вскоре после образования Иркутского территориального
управления – в феврале 1992 года, где сначала была начальником отдела – заместителем начальника управления, а с
1997 года возглавляла команду антимонопольщиков Прибайкальского региона.  С тех пор за 25 лет у ведомства
менялись названия, но  в областном УФАС не менялся руководитель.


/ СИА /




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