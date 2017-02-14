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Руководитель Иркутского УФАС Валентина Заморина уходит на заслуженный отдых

Сегодня 14 февраля, в связи с достижением предельного возраста прекращается контракт с руководителем Иркутского УФАС Валентиной Замориной.

Валентина Андреевна пришла в антимонопольные органы вскоре после образования Иркутского территориального

управления – в феврале 1992 года, где сначала была начальником отдела – заместителем начальника управления, а с

1997 года возглавляла команду антимонопольщиков Прибайкальского региона. С тех пор за 25 лет у ведомства

менялись названия, но в областном УФАС не менялся руководитель.