Руководитель Иркутского УФАС Валентина Заморина уходит на заслуженный отдых

Новости
Руководитель Иркутского УФАС Валентина Заморина уходит на заслуженный отдых14 февраля 2017
Сегодня 14 февраля, в связи с достижением предельного возраста прекращается контракт с руководителем Иркутского УФАС Валентиной Замориной.
Валентина Андреевна пришла в антимонопольные органы вскоре после образования Иркутского территориального
управления – в феврале 1992 года, где сначала была начальником отдела – заместителем начальника управления, а с
1997 года возглавляла команду антимонопольщиков Прибайкальского региона. С тех пор за 25 лет у ведомства
менялись названия, но в областном УФАС не менялся руководитель.