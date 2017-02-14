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В Иркутской области будет реализован проект «Удобная диспансеризация»

В Иркутской области будет реализован пилотный проект «Удобная диспансеризация», направленный на оптимизацию проведения медицинских осмотров взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Проект разрабатывается и внедряется минздравом региона совместно с главным управлением Территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) граждан Иркутской области. В рабочую группу подготовки проекта под руководством Олега Ярошенко также вошел директор ТФОМС Иркутской области Евгений Градобоев.

Суть проекта заключается в обобщении опыта проведения диспансеризации жителей Приангарья и распространении лучших практик на все медицинские организации. Будут учитываться особенности работы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в отдаленных районах, способы оповещения граждан о возможности прохождения углубленного медицинского обследования, предложения по работе со страховыми медицинскими организациями.

В настоящее время участниками проекта определены Иркутская городская больница №5, Иркутская городская клиническая больница №8, Братская городская больница №3, Шелеховская и Качугская районные больницы. Это организации, у которых уже есть успешный опыт проведения массовых медосмотров, а также медучреждения в районах, где необходимо усилить информирование о проведении диспансеризации населения.

– Проект «Удобная диспансеризация» пока активно действует только в Москве и Санкт-Петербурге. Наша задача обратить дополнительное внимание населения на необходимость ранней диагностики, ведь многие серьезные заболевания могут быть выявлены, когда человека еще ничего не беспокоит, а при осмотре врача обнаруживается ранняя стадия, легко поддающаяся лечению. Это касается онкологии, болезней органов кровообращения, сахарного диабета. Медицинские работники смогут больше уделять внимания диагностическим мероприятиям и лечению пациентов, – подчеркнул Олег Ярошенко.

Кроме того, целями проекта определены управление потоками пациентов, повышение информированности населения и формирование устойчивого положительного запроса общества на прохождение диспансеризации, что в конечном итоге будет способствовать сохранению трудоспособности, здоровья и жизни человека.

Главный врач Иркутской городской клинической больницы №8 Жанна Есева, делясь опытом проведения диспансеризации, сообщила, что в поликлинике работает отделение профилактики, действует Центр здоровья. На первом этаже возле регистратуры размещен стенд с полной доступной информацией о диспансеризации, объемах обследований. Там же работает стол справок. На сайте больницы есть информация о диспансеризации взрослого населения. Проводятся адресные приглашения пациентов участковыми врачами и медсестрами, к этой работе привлечена служба неотложной помощи, участковые гинекологи и педиатры.

Для лиц, проходящих диспансеризацию, ежедневно выделяется время на приеме у каждого терапевта. Проведение обследования и получение консультации специалистов организовано по принципу первоочередности, проводятся диспансерные субботы для работающего населения. В отдельных организациях, например, в доме-интернате для престарелых и инвалидов, на отдаленных участках станции Батарейная, в селе Мамоны проводятся выездные диспансерные осмотры.

По словам главного врача Качугской районной больницы Александра Федосеева, разработан план выполнения диспансеризации согласно требованиям ТФОМС. Информирование населения о возможности бесплатного обследования проводится в местных СМИ, а также распространяются листовки. Проводятся подворовые обходы медработниками, разработана форма приглашений для распространения через почтовые ящики.

Один раз в квартал для проведения обследования работающего населения диспансеризация проводится в субботу. По предварительной договоренности с работодателями в рабочее время организуются выезды на предприятия для проведения доврачебного этапа диспансеризации. Для маломобильной группы населения осмотры проводятся на дому в индивидуальном порядке, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.