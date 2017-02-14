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Окончательное решение о переходе на пятидневку будут принимать школы

Вопрос перехода на пятидневное обучение в начальных классах обсудили сегодня на региональном совещании с руководителями муниципальных управлений образования.

На совещании было отмечено, что режим работы по пятидневной либо шестидневной учебной неделе определяется самостоятельно образовательной организацией на основании учебного плана, который действует в течение одного учебного года. Поэтому переход на пятидневную форму обучения должен осуществиться с нового учебного года.

Напомним, что в декабре 2016 года Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил министерству образования рекомендовать всем школам региона рассмотреть возможность перейти на пятидневное обучение. Губернатор напомнил, что в начале нового 2016-2017 учебного года министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что все образовательные организации страны постепенно перейдут на пятидневку. Это нововведение не коснется только старших классов.

Максим Парфенов отметил, что переход на пятидневную учебную неделю предполагает внесение изменений в учебный план, рабочие программы, графики учебного процесса. Кроме того, возникает необходимость проведения соответствующих внеучебных мероприятий и занятий по дополнительным образовательным программам в субботние дни. Замминистра подчеркнул, что вопрос по переходу на режим пятидневной учебной недели должен быть решен администрацией школы совместно с родительской общественностью.

- Если школа решит вопрос с переводом учеников младших классов на пятидневную неделю, это должно быть отражено в учебных планах нового 2017-2018 учебного года, в свою очередь, министерство образования и Институт развития образования готовы оказать образовательным организациям консультативную помощь, - заметил Максим Парфенов.

Кроме того, на совещании было отмечено, что вопрос перехода на пятидневку будет обсуждаться на Областном родительском собрании в мае, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.