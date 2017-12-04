«Серьезных предпосылок для кризиса в 2018 году нет»

Куда перетекают деньги российских вкладчиков? Какие условия нужны для успешного инвестирования? Чем интересен сейчас американский рынок? Об этом рассказал Сергей Суверов, кандидат экономических наук, главный аналитик управляющей компании БКС на конференции «Экономика 2018: разговор 'без купюр'», организованной компанией «БКС Премьер».

Кризиса в ближайшее время не ждем

– Мы считаем, что серьезных предпосылок для кризиса в 2018 году нет: рост мировой экономики ускоряется. Возможно, кризис однажды придет из Китая, потому что там есть долговые проблемы. У страны по-прежнему большие золотовалютные резервы, которые позволяют не допустить полномасштабного кризиса, но как фактор риска это остается. С другой стороны, новым локомотивом мирового рынка может стать Индия, сохраняющая высокие темпы роста экономики.

Что касается других стран, мы видим, что в Японии и Еврозоне экономический рост ускоряется, в Америке ситуация относительно благополучна. Российская экономика вышла из рецессии, и это является главным фактором роста нашего фондового рынка в ближайшей перспективе. Конечно, циклический характер развития мировой экономики сохраняется, но кризиса в ближайшее время мы не ждем.

Год доверительного управления

– Население традиционно сберегает деньги в банках, но в этом году мы увидели перемену тренда: граждане стали предпочитать доверительное управление. Объем средств в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) уже приблизился к объему средств в инвестиционном страховании.

Для этого есть причина: большой объем ликвидности приводит к тому, что банки предлагают низкие ставки по депозитам. Доходность рублевых депозитов составляет сейчас порядка 6% годовых, а в долларах она не превышает 2%. В результате денежная ликвидность перетекает на фондовый рынок.

Доходность облигаций составляет 7-10% годовых, в акциях выше. Частные инвесторы покупают эти активы через брокерские счета либо подключаясь к программам доверительного управления: структурным продуктам и ПИФам.

У доверительного управления есть ряд преимуществ перед самостоятельной торговлей: это наличие аналитиков в штате управляющих компаний, соблюдение инвестиционных деклараций и правил риск-менеджмента.

Акцент на американский фондовый рынок

– Компания БКС Премьер предоставляет клиентам доступ не только к российскому фондовому рынку, но и к зарубежным торговым площадкам. Сейчас мы делаем акцент на американский рынок, а не на российский. Почему? Корпоративные прибыли американских компаний растут в среднем на 10% по индексу S&P 500”.

Команда аналитиков УК БКС работает с самыми разными секторами американской экономики. У нас есть аналитик по финансовому сектору, по сырью, по биотехнологиям, просто по технологиям, т.е. мы внимательно отслеживаем ситуацию на фондовом рынке США.

Для того, чтобы инвестиции в ценные бумаги были успешными, нужны два условия: рост мировой экономики и много дешевой ликвидности.

Мировая экономика сейчас находится в поздней стадии экономического роста, в то же время, если мы посмотрим на цифры, в 2017 году ее рост ускорился и составил 3,6%. Ряд факторов позволяет нам рассчитывать на то, что в 2018 году мы увидим продолжение этого роста.

Что касается ликвидности, денежная масса США составляет 16 трлн.долларов и каких-то серьезных альтернатив инвестициям на фондовом рынке у инвесторов не просматривается.

Еще один фактор роста американского фондового рынка – рост корпоративных прибылей. Например, Apple квартал за кварталом демонстрирует хорошие результаты. Компания выпустила очень хороший отчет, она активно развивают платежную систему которая сможет стать аналогом VISA, мы видим по телевизору очереди за новыми айфонами. У Apple 200 млрд. долл свободного кэша, который который она можно потратить на инвестиции. Вообще, сектор IT показывает неплохую динамику, ведь четвертую промышленную революцию никто не отменял.

Кроме IT, мы делаем точечные инвестиции в сектор биотехнологий, где акции могут вырасти примерно в 3-4 раза. Одна из наших бумаг выросла в три раза за один день после успешного испытания лекарства. Это очень перспективный рынок.

Налоговая реформа, которая, как ожидается, будет принята в ближайшее время, – еще один мощный толчок для фондового рынка США. Ожидается, что сокращение налога на прибыль компаний составит с нынешних 30 до 20%. Это означает, что у американского бизнеса будет больше денег на дивиденды, инвестирование и на приобретение активов.

Еще один возможный фактор роста рынка акций США: повышение ключевой ставки. Если ФРС США будет повышать ее, это может негативно отразиться на стоимости длинных облигаций. При этом мы знаем, что между облигациями и акциями есть обратная корреляция: если облигации будут падать на ужесточении монетарной политики, то акции должны расти.

Коррекция на американском рынке, конечно, будет. Я думаю, она случится через 2-3 года, когда будет циклическая рецессия в американской экономике, но об этом говорить пока еще рано.