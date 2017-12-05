Ипотека - 2017: главные тренды

Объемы выдачи ипотеки в сентябре-октябре продолжали расти рекордными темпами. Ставки по ипотечным кредитам упали до исторического минимума, сообщает АИЖК. В Иркутской области объемы выдач ипотеки тоже растут, но до рекордов 2014 года еще далеко.

Как растет ипотека в Иркутской области

Рост на рынке ипотеки продолжается. Об этом ярко свидетельствует статистика Отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России. По этим данным, за девять месяцев 2017 года в Иркутской области было выдано 12 824 ипотечных кредитов на сумму 20,116 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 25 % больше в денежном выражении и на 18 % – в количественном. Однако до показателей 2014 года Иркутской области пока далеко. Тогда за девять месяцев количество кредитов составило 15 151, а их сумма – 23,393 млрд. рублей. Следует отметить, что в среднем по стране показатели 2014 и 2017 гг. почти сравнялись.

Данные банков подтверждают общеотраслевую динамику. Так, розничный бизнес ВТБ в Иркутской области по данным на 01.10.2017 года выдал 2 114 ипотечных кредитов на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Это на 30% превысило количество и на 49% объем выдач за аналогичный период прошлого года. В целом темпы роста ипотеки в ВТБ существенно выше рынка.

В Сбербанке объем портфеля жилищного кредитования по Иркутской области с начала года прирос на 2 млрд. руб. и на 01.11.2017 составил 65,9 млрд. руб.

"Вторичка" против новостроек

А вот на динамику строительного рынка возросший объем выдачи ипотеки в 2017 году не повлиял. Это отражается в структуре выдач ипотеки, которая существенно изменилась: доля ипотеки на "вторичку" увеличилась, а на первичном рынке, напротив, снизилась.

К примеру, в Сбербанке в период с января по сентябрь текущего года на вторичный рынок пришлось 77 % (на 4,1 % больше, чем за тот же период 2016 года), а на рынок строящегося жилья – 17,2 % всех выданных кредитов (на 4 % меньше чем за аналогичный период 2016 года).

Похожая ситуация и в РОО «Иркутский» банка «Российский капитал»: на вторичный рынок приходится 67 % от выдач, на первичный рынок – 25 %.

В иркутском ВТБ вторичка тоже преобладает: в общем объеме выдач на вторичный рынок приходится 45 %, а на первичный – 25 %.

Ипотечные ставки «разогрели» спрос на рефинансирование

Банкиры обращают внимание на новый тренд рынка ипотеки – рефинансирование. Доля этих кредитов существенно выросла в 2017 году.

Это не удивительно: на протяжении всей истории развития рынка ипотеки в современной России процентные ставки колебались внутри узкого диапазона в 12 – 13 % годовых. Снижение ставки ниже 10 % стало знаковым явлением и вызвало ажиотажный спрос на продукты рефинансирования. Это направление начало набирать обороты недавно, во 2-3 квартале 2017 года и не могло не повлиять на соотношение выданных кредитов по вторичной и первичной недвижимости.

Комментируя ситуацию с рефинансированием, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Иркутске Владимир Чернышев подчеркнул, что все больше заемщиков сегодня стремятся снизить ставку по уже взятому ипотечному кредиту, чтобы снизить свою ежемесячную нагрузку по выплате ипотеки. На текущий момент на рефинансирование в новой выдаче приходится от 30% до 37%.

В Сбербанке на рефинансирование пришлось 6 % из числа всех выданных кредитов, а в РОО «Иркутский» банка «Российский капитал» – 12 %

Владимир Данилов, управляющий РОО Иркутский банка «Российский капитал» назвал рефинансирование основным трендом ипотечного рынка 2017 года. Главным драйвером рефинансирования является желание клиента снизить свои платежи по кредиту. Учитывая, что разница между ставками 2008 – 2016 гг. и 2017 г. более 1,5 % и имеет тенденцию к увеличению, потенциал данного продукта весьма велик.

В обозримом будущем рефинансирование может сравниться по объемам с выдачей кредитов на покупку вторичного жилья. Популярности рефинансирования способствует и то, что в текущем году этот продукт трансформировался: ведущие игроки предлагают его улучшенный вариант, когда помимо ипотеки можно рефинансировать и другие кредитные обязательства или взять дополнительные деньги наличными.

Чего ждать от 2018 года

Рост рынка ипотеки продолжится, считают эксперты. Способствовать этому будет дальнейшее снижение ставок и возможности рефинансирования.

Что касается первоначального взноса, снижение которого недавно являлось также дополнительным драйвером роста ипотеки, ситуация не совсем однозначная. Дело в том, что 1 ноября Банк России опубликовал проект, в котором предлагает ввести повышенные коэффициенты риска по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом (менее 20%), выдаваемым с 1 января 2018 года. Таким образом, регулятор пытается превентивно минимизировать кредитные риски на быстрорастущем рынке ипотеки.

В 2018 году продолжится расширение электронных сервисов банков, которые будут влиять на доступность ипотеки. Эксперты Байкальского банка Сбербанка отмечают, что уже сейчас заявку на ипотеку можно подать прямо из дома через сайт Домклик, но это не всё: в режиме онлайн можно подобрать интересный объект недвижимости и зарегистрировать сделку прямо через банк с использованием сервисов «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов».