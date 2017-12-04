Путешествовать по Европе на поезде стало удобнее и выгоднее

Сервис путешествий OneTwoTrip начинает продажу ж/д билетов на европейские железные дороги. Теперь можно приобрести билеты не только от РЖД, но и от других крупнейших европейских транспортных компаний — Trenitalia (Италия), Renfe (Испания), Eurostar, ATOC (Великобритания), Thalys (Франция, Бельгия, Германия), SNCF (Франция), NSB (Норвегия) и других. Купить ж/д билеты по Европе так же просто, как и другие продукты OneTwoTrip.

«Путешествовать по Европе с OneTwoTrip стало ещё удобнее и выгоднее. Теперь, если вы планируете посетить сразу несколько европейских городов или стран, то можете долететь до Европы на самолёте, а затем перемещаться по своему маршруту на поездах. Например, долететь до Милана, там сесть на поезд до Вероны, а на следующий день — до Венеции. И, главное, все билеты и гостиницы по пути можно легко найти и быстро забронировать в одном русскоязычном сервисе», — комментирует Дмитрий Паньшин, руководитель проектного офиса сервиса путешествий OneTwoTrip.

С началом продаж ж/д билетов по Европе планировать поездки не только удобнее, но и зачастую дешевле. Например, если хочется попасть в Верону, можно купить авиабилет из Москвы до Милана и обратно за 6800 рублей и билеты на поезд из Милана в Верону и обратно за 2700 рублей. Для сравнения, самый дешёвый авиабилет Москва—Верона стоит 14 700 рублей.

На OneTwoTrip доступны билеты на поезда в следующих странах: Великобритания (Eurostar), Испания (Renfe), Италия (Trenitalia), Норвегия (NSB), Франция (SNCF), Швеция (SJ), а также билеты Thalys (по Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах) и TGV Lyria (по Франции и Швейцарии). В будущем список компаний и стран будет расширяться.

Поиск и покупка ж/д билетов европейских перевозчиков уже доступны на сайте OneTwoTrip, а в мобильном приложении для iOS и Android эта возможность появится в ближайшее время. Новые возможности также будут вскоре доступны корпоративным клиентам и партнёрам компании, что делает партнёрскую программу и сервис OneTwoTrip for Business ещё привлекательнее.