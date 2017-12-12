Более 2 млн человек в России получают зарплату ниже прожиточного минимума

В связи с низкой планкой уровня бедности, этот показатель очень волатильный. Такие факторы, как выплата единоразовой годовой премии, инфляция и др. приводят к тому, что черту бедности периодически в разных направлениях пересекают 2-3 млн чел. Разумеется, что человека, чей доход на 10% выше официального уровня прожиточного минимума, сложно не считать бедным.

Само определение бедности в России сильно отличается от принятого в странах с развитой рыночной экономикой. Человек, которому не хватает денег даже на минимальный набор товаров и услуг (потребительскую корзину), скорее, живет за чертой бедности. Более 2 млн человек работают за зарплату ниже прожиточного минимума.

Создание условий для создания эффективных рабочих мест за счет снижения налоговой и социальной нагрузки на бизнес. Повышение мотивации для населения для занятия частным предпринимательством, выхода из тени. Социальная поддержка, увы, лишь снижает мотивацию к труду, но также увеличивает госраходы, а значит, повышает нагрузку на бизнес, приводит к росту денежной массы, т.е. является фактором, усиливающим инфляцию, что, в свою очередь, еще больше усиливает бедность. Господдержку надо применять с осторожностью, максимально точечно.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"