Большой кредит для малого бизнеса

О готовности кредитовать бизнес заявляют многие банки, но получают кредиты не больше 30% тех предпринимателей, которые обратились за финансовой поддержкой. Как стать идеальным заемщиком для банка и получить кредит, рассказывает управляющий РОО Иркутский банка «Российский капитал» Владимир Данилов.

Стать хорошим заемщиком

– Больше шансов получить кредит у бизнеса с прибылью, достаточной для обслуживания кредитных обязательств. Важное значение имеют и репутация компании, наличие положительной кредитной истории и опыта работы с банком. Чтобы учесть все возможности малых предприятий, банк «Российский капитал» использует специальную методику оценки клиентов малого бизнеса. Решение о предоставлении кредита принимается на основе финансового анализа деятельности клиента, базирующемся как на официальной бухгалтерской и налоговой отчетности, так и на данных оперативного учета малого предприятия. Обычно объем оборотного кредита не должен превышать квартальную выручку, при инвестиционном кредите чистая прибыль должна быть достаточной для погашения очередных взносов.

Залоги разные важны

– Кредит может предоставляться под залог имущества, без залогового обеспечения вообще или с частичным залоговым обеспечением. В качестве залога принимается обычно имущество заемщика и/или третьих лиц. Самым надежным обеспечением являются векселя банка, гарантийные депозиты, гарантии АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка» и поручительства гарантийных фондов. Далее предпочтение отдается недвижимости. На третьем месте по степени приоритетности находятся транспорт и оборудование, далее -товары в обороте.

Платить меньше и развиваться

– Специально для клиентов малого бизнеса в банке «Российский капитал» создана линейка кредитных продуктов, отвечающая всем потребностям заемщиков. Она включает следующие виды кредитов на разные цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, приобретение коммерческой недвижимости, оборудования и транспорта, с возможностью принятия в залог приобретаемого имущества/оборудования/транспорта. Наиболее востребован кредит, предоставляемый на рефинансирование задолженности перед сторонними банками, – «Бизнес-преимущество». При этом, помимо погашения задолженности, часть кредита можно направить на пополнение оборотных средств, модернизацию или ремонт оборудования, приобретение недвижимости, транспорта, расчета с поставщиками. Таким образом, заемщики могут не только улучшить условия прежнего кредита, но и получить дополнительные средства для развития бизнеса.

Ставки ниже

– «Российский капитал» не только предлагает качественные сервисы и широкую линейку кредитных продуктов, но и стремится сделать кредитование более доступным. В ноябре произошло очередное снижение ставок по кредитам для малого бизнеса: в зависимости от суммы кредита ставки снизились на 0,5-1,5 процентных пунктов. Более доступные кредиты дадут клиентам банка дополнительный стимул для развития.