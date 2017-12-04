Прогноз аналитиков по курсу рубля на декабрь 2017 года

Информационное агентство Finam.ru (входит в состав Группы компаний "ФИНАМ") опросило экономических экспертов и пользователей своего портала, выяснив их ожидания по курсу рубля на декабрь 2017 года. Согласно большинству озвученных оценок, валютный коридор пары доллар/рубль в будет располагаться в диапазоне 58-60 рублей за один доллар.

Пользователи портала Finam.ru в целом согласны с экспертами, большинство сходится во мнении, что доллар США будет стоить 59,64. В январе Finam.ru проводил такой же опрос по прогнозам на конец 2017 года. Тогда пользователи дали менее оптимистичный прогноз, ожидая, что доллар США будет стоить 61,93 к концу года.

По словам аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, курс рубля в декабре будет находиться в диапазоне 57,50-59,50. Для российского рубля повышение процентных ставок ФРС США может стать хоть и ожидаемым, но негативным фактором, особенно если ЦБ РФ на очередном заседании 15 декабря вновь понизит ставку. Это не лучшим образом отразится на держателях отечественных ОФЗ, где стратегия carry trade построена на их разнице. Однако риски для национальной валюты связаны не только с монетарной политикой ФРС. Дополнительным раздражителем для курса рубля будет ожидание очередного пакета санкций со стороны американского Минфина в отношении финансового сектора России, который в жестком варианте может содержать запрет на покупку отечественных ОФЗ иностранными инвесторами. Так что сейчас можно только надеяться на то, что меры Минфина США будут носить рекомендательный и характер и не будут содержать прямого запрета на покупку новых выпусков ОФЗ.

С ним в целом соглашается и Виктор Марков, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", давая менее оптимистичный прогноз: «В последнее время рубль слабо коррелировал с нефтью. Поскольку нефть с июля этого года выросла на 30% - до 64 долларов, при этом рубль остался на месте, около отметки 59. Такая стабилизация рубля в последнее время говорит о том, что потенциал укрепления рубля уже исчерпан. Крепкий рубль не нужен отечественной экономике, а также российским властям. Сейчас рубль приблизился к сильному уровню сопротивления – 59,5, от которого ожидается коррекция или боковое движение. В перспективе можно ожидать дальнейшего ослабления рубля, с целью 61-62 к концу текущего года».

Аналитики ОАО «Банк Санкт-Петербург» подтверждают свой предыдущий прогноз: «Как и ранее, мы считаем, что рубль сохраняет потенциал дальнейшего ослабления вплоть до 60 руб./$ до конца года».

«В паре с долларом рубль восстанавливает позиции. В конце года можем увидеть доллар по 60 рублей или чуть выше. 60 будет точно, но не пойдет выше 62.» - утверждаетАлексей Суров, старший трейдер банка «Зенит».

Анастасия Силантьева, старший аналитик УК «Атон-менеждмент» отмечает, что рубль демонстрирует относительную устойчивость, держась в районе 60 руб. за доллар. Существенного изменения рубля от текущих уровней в декабре не ожидаю, диапазон +/- 1,5 руб. видится реалистичным.

С ней согласен и управляющий активами УК «РЕГИОН ЭсМ» Алексей Скабалланович, подтверждая, что на валютном рынке не исключено дальнейшее ослабление рубля, однако темпы снижения курса будут ограниченными. Снижение ключевой ставки на предстоящем заседании в декабре ожидается не более чем на 0,25%, поэтому значимого влияния на курс рубля не окажет. Наиболее вероятно, что курс доллара не превысит уровень 61-62 руб./$. на конец года.

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ», считает, что в декабре рубль имеет потенциал сезонного ослабления и усиления основных факторов риска. При этом не ожидается существенного роста курса доллара, потенциал ослабления рубля не превысит 5-7% от текущего уровня.

Генеральный директор «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев считает, что Банк России, скорее всего, на заседании 15 декабря снизит ставку на 0,25%, что в сочетании с ожидаемым повышением учетной ставки ФРС США на те же 0.25% снизит процентный арбитраж и привлекательность игры в кэрри-трейд, а значит усилится давление на рубль, который перейдет в диапазон 60-61 за доллар. Если в конце декабря добавится фактор геополитики и новых санкций, то не исключено чуть более активное ослабление рубля и курс в районе 62.

В феврале текущего года мы ожидали наиболее вероятный курс на конец года в диапазоне 58,4-61 рублей за доллар. В настоящее время мы уже находимся в середине этого диапазона. С учетом высоких ожидаемых выплат по российским внешним долгам в декабре-январе сейчас мы не исключаем локального ослабления рубля к 62 за доллар – отмечает Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер».

Павел Корышев, начальник отдела трейдинга ИГ «УНИВЕР Капитал» дал следующий комментарий: «Мы ждем постепенного ослабления курса рубля. Сезонно российская валюта к концу года проявляет слабость. Я предположу, что "россиянин" останется в пределах 58-59 за доллар, все-таки фактор сезонности будет оказывать большое влияние на его курс».

Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин считает, что Ставка ЦБ РФ все равно находится на достаточно высоких уровнях, смягчение политики ЦБ рублю никак не угрожает. На конец года мы ожидаем выхода российской валюты до 59,5 за доллар при нефти на уровне $50 за баррель Brent.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» дает такой прогноз: До конца года мы не ждем сильного укрепления курса рубля – даже можем увидеть отметку 60 за доллар. Но при этом надо понимать, что в этом году рубль должен был быть крепче, исходя из тех цен на нефть, которые мы видим. Было очень много позитива в части ОФЗ, были большие притоки. Я не думаю, что в следующем году при таких ценах на нефть мы увидим ослабление курса рубля. Надо учитывать, что ЦБ РФ продолжит снижение ставки и рынок будет оценивать риски введения новых санкций. Мы можем увидеть ослабление рубля в этом году, несмотря на высокие нефтяные цены, но долгосрочно для рубля все выглядит благоприятно.

Вадим Бит-Аврагим, управляющий активами УК «КапиталЪ», считает, что рубль уже находится на пороге отметки 60 за доллар, поэтому в декабре можно ждать повышения курса валютной пары до уровня 61. С учетом тех действий, которые предпринимает Минфин, а также введение нового бюджетного правила не позволяют ждать укрепления рубля.

«Как будет вести себя валютная пара доллар/рубль будет зависеть от договоренности по сделке ОПЕК+. Если состоится провал переговоров, рубль, скорее всего, ослабнет. С другой стороны, если нефтяники договорятся о продлении "заморозки" добычи, усиления позиций рубля ждать не стоит» - прогнозирует трейдер банка UBS Андрей Ярных.

Главный аналитик «Бинбанка» Наталия Ващелюк дает более оптимистичный прогноз, прогнозируя 58 – 60 рублей за доллар к концу года. Она отмечает, что на рынках, вероятнее всего, сохранится сдержанное отношение к валютам стран с формирующимися рынками из-за ожидаемого повышения процентной ставки ФРС США, возможности более быстрого начала реализации налоговой реформы в США.