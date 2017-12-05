Эдуард Семёнов, БКС: Как подружить цели и средства

За последнее время, а особенно в кризисный и посткризисный период прослеживается повышенный интерес населения к собственной финансовой грамотности и дисциплине. По словам Эдуарда Семёнова, Директора филиала БКС Премьер в Иркутске, люди не просто стараются умело экономить, грамотно распределять средства, вести учет расходов и доходов – они также изучают и открывают для себя новые инвестиционные инструменты и современные финансовые продукты.

Все больше людей решает не ограничивать себя банковскими вкладами и учится инвестировать, открывает брокерские счета, приобретает паи инвестиционных фондов, облигации и акции. Со стороны государства этому процессу оказывается значимая поддержка – индивидуальные инвестиционные счета с возможностью получения налоговых вычетов. Таких счетов на 1 ноября 2017 года открыто уже более 235 тысяч[2].

На этом фоне показателен рост востребованности персональных финансовых консультантов. Если 10 лет назад в Москве их услугами, по результатам исследований, интересовались не более 20% горожан, то сегодня уже почти 60%. В регионах эта цифра ниже, но и там наблюдается ее рост последние годы.

В БКС Премьер персональную консультацию могут оказать бесплатно каждому клиенту. Финансовый советник не только поможет определиться с тем, куда вложить деньги, как их лучше сохранить и улучшить результат инвестиций. При заинтересованности клиента финансовый советник научит правильно инвестировать: расскажет, как устроены и по какому принципу работают различные инвестиционные инструменты, даст практические советы по постановке и возможному достижению финансовых целей.

С чего начать

Есть общая закономерность: конкретные задачи и четко сформулированные цели всегда положительно сказываются на результатах. Инвестиции не исключение. Деньги будут работать эффективнее, когда вы решили, сколько, как и в течение какого времени они будут работать. Такая конкретизация нужна и при инвестировании, и при сбережении денег.

Многие люди, откладывая средства, мотивируют это тем, что создают капитал на «черный день». Они самостоятельно ищут инвестиционные возможности, нередко натыкаясь на сомнительные компании, а порой и вовсе попадая в руки мошенников. Неопределенный, маловразумительный подход к личным финансам и частным инвестициям содержит в себе высокий риск потерять деньги и наделать долгов.

С чего начать инвестировать? Поставить четкие цели. Например, накопить за полгода на первоначальный взнос по ипотеке, защитить имеющийся капитал от инфляции, начать получать пассивный доход от имеющегося капитала и так далее. Сформулировать эти цели должны вы сами, а в случае затруднений – с помощью финансового советника. Целей может быть несколько, и тогда нужно определять их приоритет – по важности и срочности. Финансовый советник – не просто продавец услуг. Его задача – помочь разобраться с формулировкой финансовых целей, найти оптимальный путь к их достижению и стать персональным проводником на всем этом пути.

Инвесторами не рождаются

Ни один человек не умел ездить на велосипеде с рождения. Это приобретаемый навык. То же самое и с инвестициями. Но предварительная подготовка не помешает. Кто-то читает книги, кто-то посещает лекции и семинары, кому-то достаточно советов опытных друзей. Когда речь идет о 100 тысячах рублей, которые в свою очередь не являются последними деньгами на жизнь, можно попробовать самостоятельные инвестиции. Купить акции[3], паи, облигации, даже попробовать торговлю валютой. Это позволит понять процесс, изучить некоторые детали, пусть даже допустить первые ошибки. В дальнейшем, возможно, когда сумма ваших инвестиций будет увеличиваться, этот первый опыт станет на вес золота.

Если же стоит цель начать инвестировать более крупный капитал, а опыта нет или совсем мало, рекомендуем составить с финансовым советником персональный финансовый план. В нем будут и ваши цели, и ваши возможности как частного инвестора, и конкретные советы, сколько, при каком риске и в какие финансовые инструменты вкладывать деньги.

Грамотные инвестиции – продуманные, лишенные эмоций, подкрепленные опытом профессионала и целенаправленные вложения, которые учитывают склонность инвестора к риску и его финансовые цели. Инвестор-дилетант должен избегать спешки, необдуманности, и использовать только те инвестиционные инструменты, принцип работы которых ему понятен хотя бы в общих чертах. Впрочем, последнее касается всех инвесторов без исключения.

Умеренность и четкое следование стратегии

Первые положительные результаты могут вскружить голову, а отрицательные – вызвать стойкую неприязнь к инвестициям. Сохраняйте самообладание. Процент сверхудачливых инвесторов, как и тех, кому инвестиции полностью противопоказаны, невелик. Большинство людей при грамотном подходе добиваются от инвестирования денег хороших результатов. Жадность и алчность – враги инвестора. Спокойствие, хладнокровие и расчет – его друзья.

Стратегия нужна любому инвестору, как новичку, так и профессионалу. Она во многом базируется на типе инвестора – то, что подойдет консервативному типу, не подойдет агрессивному. Кроме того, стратегия учитывает структуру ваших возможностей, наличие или отсутствие долгов, опыт инвестирования.

Хотя наличие цели и стратегии – фундамент для грамотных инвестиций, стоит отметить, что финансовый советник может помочь и тем, кому трудно в текущий момент определить четкие финансовые цели. Выход из неудовлетворительного финансового положения, оптимизация собственных денежных потоков, создание первоначального капитала для будущих инвестиций – все это тоже финансовые цели, пусть и не такие конкретные, как, например, покупка жилья через 3 года.

Обучающие мероприятия

Хорошим подспорьем для тех, кто хочет научиться инвестировать, станет посещение семинаров, конференций на инвестиционные темы, участие в вебинарах. Там можно получить важные знания, текущую аналитику, рекомендации более опытных инвесторов. БКС Премьер регулярно проводит такие мероприятия, стремясь охватить финансовую и инвестиционную тематику, актуальную для частных инвестиций в России и за рубежом.

На конференциях можно лично пообщаться с финансовым советником, задать вопросы, получить индивидуальный финансовый план, тем самым совместив получение знаний от выступающих спикеров с персональной консультацией.

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