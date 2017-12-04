ИНК вошла в ТОП-10 экологически ответственных нефтегазовых компаний

ООО «Иркутская нефтяная компания» заняла девятое место в рейтинге экологической ответственности российских нефтегазовых компаний, продемонстрировав рост по всем критериям оценки.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в партнерстве с группой «КРЕОН» при участии «Национального рейтингового агентства» и проекта ПРООН/ГЭФ — Минприроды России и Минэнерго РФ представил 30 ноября итоги четвертого рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний. Всего в исследовании участвовали 22 компании, обеспечивающие 97% добычи нефти и газоконденсата в России. Ежегодно с 2014 года проводится комплексная оценка экологической ответственности с целью получения объективной и сопоставимой информации об уровне воздействия участников отечественного нефтегазового сектора на окружающую среду; Иркутская нефтяная компания участвует в рейтинге с момента его основания.

Лидером экологической ответственности в 2017 году признана компания «Сахалин Энерджи», второе и третье место заняли «Эксон Нефтегаз» и «Сургутнефтегаз». По мнению руководителей программы WWF России, свод критериев для расчета рейтинга дает объективную информацию об экологической ответственности компаний, а публичный характер рейтинга способствует повышению качества управления экологическими рисками.

Методика рейтинга разработана специалистами WWF и постоянно корректируется, в том числе с учетом замечаний самих нефтегазовых компаний. Для расчета используются 28 критериев, сгруппированных в три тематических раздела: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

ИНК также вошла в первую десятку рейтинга "500 крупнейших компаний Сибири" по версии издания «Эксперт» и заняла в нем шестое место. За год компания улучшила свои показатели по выручке, что позволило ей подняться на две строчки рейтинга.

Предприятие группы компаний ИНК – АО «ИНК-Запад» заняло четвертое место в рейтинге наиболее динамично развивающихся компаний Сибири по итогам 2016 года и 12 место в рейтинге самых рентабельных сибирских компаний. Резкий рост показателей «дочки» ИНК обоснован тем, что ввод в режим промышленной эксплуатации Ичединского месторождения, основного актива ИНК-Запад, начался в конце 2015 года, соответственно в 2016 году планомерное наращивание добычи отразилось на выручке компании.

По мнению составителей рейтинга, экономика Сибири растет меньшими темпами, чем ожидалось - темпы прироста выручки 500 крупнейших компаний Сибири, составившие в 2016 году 5,7%, оказались значительно ниже ожидаемых 10-12%. Прежде всего это связано с тем, что ценовая конъюнктура в 2016 году оказала негативное влияние на нефтяную и нефтеперерабатывающую промышленность, средние темпы прироста «нефтяной» выручки снизились на 6,7%, ее доля в совокупной выручке составила всего 13,3%. Тем не менее, перспективы развития нефтяных компаний, работающих в Сибири, и их сибирских проектов составители рейтингов связывают с поиском, геологоразведкой и развитием новых объектов, а значит, с ростом добычи на новых месторождениях.