Собрание акционеров Бинбанка приняло решение, необходимое для списания субординированных обязательств

На внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, состоявшемся 30 ноября 2017 года, принято решение об использовании нераспределённой прибыли (17,6 млрд рублей) и эмиссионного дохода (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков банка. Данное решение, согласно положению Банка России №395-П, необходимо для прекращения обязательств по субординированным займам.